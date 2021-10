LeBron impressionné par 1 nouveau coéquipier des Lakers – et ce n’est pas Russell Westbrook

Les Lakers de Los Angeles ont perdu leurs trois derniers matchs de pré-saison. Entre cela et les débuts difficiles de Russell Westbrook avec l’équipe, il peut sembler qu’il n’y a pas une tonne d’optimisme pour le moment si vous êtes un fan du violet et de l’or.

Pas ainsi.

Cette semaine, la star des Lakers LeBron James n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur l’un des derniers ajouts de son équipe.

De toute évidence, ce n’est pas leur acquisition d’intersaison la plus médiatisée, Westbrook.

C’est plutôt l’ancien étalon de Miami Heat – Kendrick Nunn.

«Eh bien, il vient d’une franchise à l’esprit défensif, et c’est Miami. Vous devez vous présenter et jouer en défense pour être sur le terrain à Miami », a déclaré James. « Alors j’adore sa nature compétitive et le fait qu’il vienne de Chicago, ces gars-là ont juste un autre niveau de fierté quand il s’agit de basket-ball, des deux côtés du terrain. J’aime donc ce qu’il apporte à notre club de baseball et j’ai hâte qu’il passe une excellente année. »

Nunn a terminé la défaite de vendredi soir contre les Golden State Warriors avec 13 points, quatre rebonds et une passe décisive en 27 minutes sur le banc. Ces chiffres contrastent fortement avec les totaux de Westbrook pour la journée – deux points, sept rebonds, quatre passes décisives et six revirements sur un tir 1 contre 7 en 17 minutes d’action.

La plus grande star de la série a été identifiée. https://t.co/N4x9IW19OW – Jeu 7 (@game7__) 10 octobre 2021

Au-delà de ses éloges pour Nunn, James est également devenu brutalement honnête au sujet de l’ajustement que les Lakers doivent faire dès que possible cette saison.

Il est encore tôt et LA a amplement le temps de devenir l’équipe que beaucoup s’attendaient à ce qu’elle soit cette année. Jusqu’à présent, cependant, ils ne semblent pas particulièrement redoutables.

