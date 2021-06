LeBron James a besoin de plus d’aide s’il veut gagner un autre championnat

Il y a une fatalité pour LeBron James que la NBA n’a pas vue depuis Michael Jordan. C’est pourquoi les Lakers de Los Angeles étaient les favoris des paris de la Conférence Ouest en entrant dans les séries éliminatoires malgré le fait qu’ils étaient la tête de série n ° 7 et que leurs deux superstars se soient fait défoncer. C’est pourquoi une défaite au match 1 contre les Phoenix Suns n’était pas une raison de paniquer – LeBron perd souvent le match 1 et continue d’avancer. C’est pourquoi ses Lakers de Los Angeles étaient un favori à deux points entrant dans un match 6 à faire ou à mourir, même avec un Anthony Davis clairement entravé.

Au cours des 10 dernières années, avoir LeBron dans votre équipe s’est senti comme un voyage garanti pour les finales de la NBA. À l’exception de sa première saison à Los Angeles lorsqu’une blessure à l’aine a mis fin à sa saison tôt et que les Lakers ont raté les séries éliminatoires, James est entré dans ces séries éliminatoires après avoir atteint la finale tous les deux ans depuis 2010. Cela pourrait être attribué en partie au fait qu’il a passé la majeure partie de sa carrière dans la Conférence de l’Est plus faible, mais la majeure partie peut être attribuée au fait que nous parlons de LeBron ici. Gagner sur les plus grandes scènes a défini sa carrière plus que toute autre chose.

Il a été facile de penser à LeBron comme quelque chose de plus que mortel car il a dominé la ligue après les 18 dernières années, mais bien sûr, ce n’est pas vrai. Comme dit le proverbe, Father Time est invaincu. Avec sa saison de 36 ans maintenant dans le rétroviseur, le crépuscule de la carrière NBA de LeBron est enfin pleinement mis en lumière.

Les Phoenix Suns ont éliminé les Lakers des séries éliminatoires jeudi soir, mettant fin aux séries éliminatoires de James au premier tour pour la première fois de sa carrière. Cela ne devrait pas être aussi surprenant que cela puisse paraître: Phoenix était l’équipe supérieure tout au long de la saison, James et Davis jouaient malgré des blessures, et il y avait des signes avant-coureurs au cours des six derniers mois que cette version des Lakers n’était pas aussi bonne que l’équipe qui a remporté le titre dans la bulle. Cela ne semble surprenant que parce que les Lakers ont LeBron, et historiquement, LeBron atteint les finales de la NBA même lorsque son équipe connaît une année creuse.

James a plein d’excuses pour cette saison. Il figurait parmi les trois meilleurs candidats MVP jusqu’à ce qu’il se fasse une entorse à la cheville en mars, qu’il a qualifiée de l’une des pires blessures de sa carrière. Après six semaines de rééducation, James s’est à nouveau tordu la cheville juste avant les séries éliminatoires. Il n’a jamais complètement retrouvé son explosivité en allant au panier, s’appuyant plutôt sur un tir sauté contre Phoenix qui a toujours été sans doute la partie la plus faible de son jeu.

Le statut de blessure de Davis était encore plus troublant. AD a été limité à seulement 36 matchs au cours de la saison régulière en raison d’une blessure au mollet, puis a subi plusieurs blessures à la jambe dans la série contre les Suns qui l’ont mis KO pour la seconde moitié du match 4, l’ont mis à l’écart pour tout le match 5, et l’a limité à seulement cinq minutes dans le match décisif 6.

Le reste des Lakers était également imparfait. L’offensive a terminé n ° 24 de la ligue en efficacité, derrière des sommités offensives comme les Chicago Bulls et les New York Knicks de Tom Thibodeau (c’est du sarcasme). Les Lakers ont été rétrogradés à l’aile en remplaçant Danny Green – qui apportait toujours la gravité en tant que tireur même lorsqu’il se débattait – pour Wes Matthews. Il est difficile de prétendre que Dennis Schroeder était une amélioration par rapport à la magie noire de Playoff Rondo. Les centres étaient probablement pires aussi car l’équipe est passée de Dwight Howard et JaVale McGee à Andre Drummond et Marc Gasol. Leur plus grande signature d’agent libre, Montrezl Harrell, n’a jamais fait partie de l’alignement et a à peine réussi la rotation contre Phoenix.

Les Lakers ont eu la chance d’ajouter Kyle Lowry à la date limite des échanges, mais ils n’auraient apparemment pas voulu se séparer de Talen Horton-Tucker. THT est une jeune perspective intrigante, mais il est juste de se demander si Lowry aurait donné aux Lakers juste assez de jus pour balancer la série contre les Suns.

La plus grande excuse des Lakers, bien sûr, est l’intersaison la plus courte de l’histoire de la NBA, avec seulement 72 jours séparant leur victoire du championnat 6 sur Miami Heat dans la bulle de la soirée d’ouverture de cette année. Les problèmes de blessures auxquels James et Davis ont été confrontés toute la saison peuvent être directement liés au court été (ou dans ce cas, au court automne). James a le mérite d’avoir renoncé à la gestion de la charge pour jouer à chaque match cette saison avant la blessure à la cheville, mais avec le recul, il aurait peut-être mieux fait de se détendre et de se réserver pour les séries éliminatoires.

Tout ce contexte obscurcit un autre fait incontestable : James n’est tout simplement plus aussi bon qu’avant. Le pic de LeBron était si élevé qu’il pouvait chuter considérablement et rester sans doute le meilleur joueur de la ligue. À ce stade de sa carrière, cependant, il est injuste de s’attendre à ce que James porte une équipe tout au long de la saison régulière complète ainsi que des séries éliminatoires. C’est à cet égard que Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et peut-être Luka Doncic ont dépassé LeBron dans le mythique classement des joueurs actuels de la ligue. À ce stade, LeBron ne peut être le meilleur joueur du monde que sur de courtes rafales comme les séries éliminatoires. Il n’a certainement pas joué comme ça en séries éliminatoires car il a été gêné par la blessure à la cheville et le contexte de son équipe.

Si LeBron va remporter un autre championnat avec les Lakers avant de prendre sa retraite, il a simplement besoin de plus d’aide. Les Lakers ont besoin de plus de punch offensif même si cela signifie sacrifier une partie de la défense. Ils ont vraiment besoin d’un autre créateur sur le ballon. Ils doivent maximiser l’alignement pour les séries éliminatoires lorsque Davis glisse vers le haut des cinq et LeBron joue les quatre au lieu d’utiliser un créneau de salaire premium sur un joueur comme Harrell qui ne correspond pas à la meilleure version de l’équipe.

Oui, les Lakers ont quand même commencé 21-6 cette saison avant que les blessures ne surviennent. Avec James entrant dans sa saison à l’âge de 37 ans et Davis ayant une longue histoire de blessures, il n’est plus réaliste de s’attendre à ce qu’ils soient tous les deux en pleine santé tout au long des 100 matchs nécessaires pour remporter un championnat.

Rien de tout cela n’enlève ce qu’est LeBron en ce moment et ce qu’il a été tout au long de sa carrière. La longévité de l’homme est vraiment remarquable dans tous les sens. Michael Jordan – le joueur auquel LeBron sera à jamais comparé – n’a disputé que 1 251 matchs au cours de sa carrière entre la saison régulière et les séries éliminatoires. LeBron a déjà joué 1 310 matchs en saison régulière, plus 266 matchs supplémentaires en séries éliminatoires pour un total de 1 576. Cela ne compte pas non plus son engagement envers l’USA Basketball aux Jeux olympiques.

James a besoin de plus d’aide car il est sur le point d’avoir 37 ans. Il a besoin de plus d’aide car il est tout simplement l’un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, pas définitivement le meilleur joueur même s’il peut toujours y arriver quand cela compte. Il a besoin de plus d’aide parce qu’il ne va pas gagner un autre championnat sans cela.

LeBron peut encore être un joueur d’élite de la NBA pendant encore quelques saisons, mais s’attendre à ce qu’il soit une armée à un seul homme à ce stade de sa carrière est tout simplement injuste. James n’est plus inévitable. Si les Lakers veulent revenir à la lutte pour le titre, ils doivent accepter cette nouvelle réalité et obtenir à James le soutien dont il a besoin.