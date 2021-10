Lebron James a montré sa colère et son désenchantement envers son équipe

Le joueur du NBA, James Lebron, Il a fait quelque chose qu’il ne fait habituellement que lorsqu’il ne se sent pas à l’aise avec ce que font ses collègues à Los Angeles Lakers.

À travers le match des Phoenix Suns contre Los Angeles Lakers Beaucoup de choses se sont passées, mais surtout le manque de chimie qui régnait dans l’équipe des Lakers qui s’est fait remarquer très facilement et encore plus quand Howard et Davis n’étaient nulle part où se battre.

S’il y a quelque chose que Lebron James doit se décrire, c’est être un leader, la caméra a enregistré comment les Suns ont échoué et il n’a pas offensé ses coéquipiers, mais est resté au repos de l’autre côté du terrain pendant que son équipe montait un jeu défensif.

LeBron prend son temps… pour une raison quelconque, on ne sait pas ! pic.twitter.com/qCJKOmfbOR – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 23 octobre 2021

James était celui qui était plus intéressé que tout le monde par le fait que l’équipe avait une bonne chimie, il a même fait un camp à Las Vegas pour commencer à socialiser des choses qui n’étaient pas que du basket, il y a beaucoup de vétérans et le « bizutage » n’est pas abondant.

Tout n’était pas perdu, les Lakers se sont approchés du score en dernière période et le match en fin de match des Jordan avait une distance de 10 points, malgré le fait que les Suns avaient jusqu’à 20 points d’avance sur le match. Sans aucun doute, les Lakers ont présenté des améliorations, mais très tardivement, pourrait-on dire.