LeBron James a reconnu qu’il avait un certain scepticisme envers le vaccin COVID-19, mais s’est ensuite fait vacciner

La légende de la NBA pointe du doigt ceux qui ne veulent pas se faire vacciner 3:03

. – La star de la NBA LeBron James a admis qu’il était initialement sceptique quant au vaccin COVID-19, mais après des recherches, il a décidé que se faire vacciner était la bonne chose à faire pour lui et sa famille.

Lorsqu’on a demandé à James de plaider en faveur du vaccin contre le covid-19, il a déclaré que ce n’était pas à lui d’imposer cette décision aux autres.

James et ses coéquipiers se préparent pour la saison et les remarques ont été faites lors de leur journée médiatique annuelle des Lakers à El Segundo, en Californie.

James a déclaré mardi: “Chacun a son propre choix de faire ce qu’il pense être bon pour lui-même et sa famille et des choses de cette nature. Je sais que j’étais très sceptique à ce sujet. Mais après avoir fait mes recherches et des choses de cette nature, je me suis senti que c’était le plus approprié non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis. J’ai donc décidé de le faire.

Lorsqu’on lui a demandé s’il utiliserait sa plate-forme pour parler de l’importance du vaccin, James a déclaré qu’il ne voulait pas s’impliquer dans ce que les autres devraient faire de leur corps : “Vous devez faire ce qui est le mieux pour vous et votre famille. “

Concernant le taux de vaccination de 100 % prévu par l’équipe avant la saison, James a déclaré : “En fin de compte, vous essayez toujours de trouver un moyen d’être toujours disponible et de vous protéger les uns les autres.”

