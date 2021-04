LeBron James acquiert plus de responsabilités à Liverpool

01/04/2021 à 19:33 CEST

Daniel Guillen

Le joueur des Los Angeles Lakers, James Lebron, est entré avec plus de force à Liverpool aux côtés de son partenaire Maverick Carter pour augmentez votre participation à Fenway Sports Group, qui contrôle le club et le stade depuis octobre 2010.

L’attaquant américain, qui contrôlait déjà 2% de l’équipe britannique après avoir dépensé six millions d’euros, continue d’étendre ses activités et a acquis plus de responsabilités dans le conglomérat appartenant à John Henry, Tom Werner et Mike Gordon.

Avec un investissement de près de 40 millions d’euros, le joueur était particulièrement satisfait de cette belle étape: « Pour moi et mon partenaire Maverick, être les deux premiers hommes noirs à faire partie de ce groupe de propriété est formidable. Cela donne aux gens qui me ressemblent l’espoir et l’inspiration que cela peut être fait. C’est formidable d’être avec un si bon groupe ».

De cette façon, l’ancien Cleveland Cavaliers est devenu copropriétaire des Boston Red Sox, équipe de baseball; de Roush Fenway Racing, de NASCAR; et Liverpool, de la Premier League.

Injection économique pour l’équipe Jürgen Klopp

Au-delà de l’association avec LeBron James lui-même, le conglomérat aussi a signé un contrat avec l’entreprise Partenaires RedBird Capital, un fonds d’investissement qui contrôle Toulouse de la Ligue 2. Au total, l’injection économique s’élèvera à 750 millions de dollars, quelque chose qui va permettre au club britannique d’atténuer les conséquences du Coronavirus et de faire face au remodelage d’Anfield.

La Ligue des champions et le Premier, les deux buts de Liverpool

L’équipe de Jürgen Klopp fait face à la dernière ligne droite de la saison avec ses vues sur la Ligue des champions, où affronter le Real Madrid en quarts de finale, et en Premier League, où ils doivent renverser la situation s’ils ne veulent pas être exclus des positions européennes. En raison d’une blessure, l’entraîneur allemand ne pourra pas compter sur Henderson, Firmino, Van Dijk, Origi, Kabak, Keheller ou Joe Gómez pour le prochain rendez-vous, dans lequel il affrontera Arsenal de Arteta aux Emirats samedi prochain (21h / DAZN).