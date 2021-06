LeBron James annonce qu’il n’ira pas à Tokyo 2020

04/06/21 à 09:51 CEST

James Lebron, qui n’a pu empêcher l’élimination des Lakers de Los Angeles au premier tour des playoffs, jeudi a exclu sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec l’équipe des États-Unis.

Après la défaite des Lakers contre les Phoenix Suns (100-113), qui a éliminé les champions actuels des séries éliminatoires au premier tour, James a fait remarquer aux médias que consacrera cet été à récupérer sa cheville meurtrie.

Et aussi Il a souligné en plaisantant qu’au lieu d’aller à Tokyo en 2020 pour rivaliser avec l’équipe nationale américaine, il utilisera les mois d’été pour jouer pour l’équipe “Space Jam: A New Legacy”, la suite de “Space Jam” (1996) qui sortira en juillet avec James comme protagoniste au lieu de Michael Jordan.

L’attaquant a ajouté 29 points, 9 rebonds et 7 passes décisives lors du sixième match de la série contre les Phoenix Suns, qui ont éliminé les Lakers (2-4) grâce à un Devin Booker écrasante avec 47 points et 11 rebonds.

La star des Lakers, qui n’avait jamais perdu au premier tour, félicité les Phoenix pour leur “excellente” performance dans cette cravate. Il a également fait l’éloge de Booker, qu’il a exhorté à continuer de s’améliorer encore plus sur et en dehors de la piste.

Sans nuire aux Soleils, James Il a regretté que les champions NBA actuels n’aient pas pu montrer “tout le potentiel” qu’ils chérissaient à cause des blessures. Lebron, qui aura 37 ans en décembre, a déclaré que sa priorité cet été sera de se reposer et de faire tout le nécessaire pour revenir pleinement la saison prochaine.

Il a également insisté sur le fait qu’il sera essentiel pour les Lakers de Anthony Davis peut revenir la saison prochaine sans les problèmes physiques qui l’ont tourmenté ces derniers mois et qu’aujourd’hui, ils ne l’ont laissé jouer que cinq minutes.

Bien que les Phoenix Suns aient été présentés tout au long de la série comme une équipe beaucoup plus forte, l’effondrement des Lakers reste une énorme surprise.

Ceux en violet et or étaient les grands prétendants au ring au début de la saison et leur favoritisme n’a été menacé que lorsque les Brooklyn Nets ont annoncé la signature de James durcir accompagner Kevin Durant Oui Kyrie Irving. Après s’être proclamés champions l’an dernier, les Lakers se sont déplacés avec audace sur le marché et se sont renforcés avec des joueurs très contrastés comme Marc Gasol, Montrezl harrell, Dennis Schröder ou alors Wesley Matthieu.

Mais la saison a été une épreuve pour les Lakers.

Anthony Davis Oui James Lebron ils étaient en congé pendant des semaines en raison d’une blessure, Marc Gasol j’ai le coronavirus, André Drummond Il est arrivé en tant que signature exceptionnelle en mars mais n’a pas répondu aux attentes et, une finale de saison régulière avec de nombreux hauts et des bas les a condamnés au repêchage (« play-in) » après avoir terminé septième de la Conférence Ouest.

Les Lakers espéraient courir, retrouver leur tonus physique et affiner leur alchimie en séries éliminatoires, mais les Suns les ont renvoyés chez eux dès le premier échange et en toute justice.