LeBron James appelle la NBA à propos d’une étrange situation COVID-19 (vidéo)

La star des Los Angeles Lakers LeBron James s’est retrouvée au centre d’une situation très bizarre plus tôt cette semaine lorsqu’il a été contraint de suivre les protocoles de santé et de sécurité de la NBA pendant deux jours.

La cause? Ce qui semble maintenant être une série de résultats de tests COVID-19 faussement positifs.

James a critiqué les résultats du saut, car il est complètement vacciné, mais rien n’a pu être fait jusqu’à ce qu’il soit finalement testé négatif. Après que cela se soit finalement produit, la star des Lakers est devenue éligible pour la bataille de vendredi soir de son équipe contre les Clippers de Los Angeles.

Après ce match, James a semblé appeler la ligue sur la façon dont toute l’épreuve avait été gérée.

« En plus d’avoir pu assister au match de mes garçons hier soir… assez confus et frustré, en colère », a-t-il déclaré.

« Juste ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Je n’ai rien pu faire d’autre que m’asseoir dans la maison depuis mon retour lundi soir. Tout le chemin jusqu’à ce que j’aie été autorisé à environ quatre heures hier après-midi. Et ce matin, c’était la première fois que j’avais l’occasion de toucher un ballon de basket depuis le match de dimanche contre Detroit.

James est ensuite entré dans les détails concernant ce qui s’est précisément passé.

« Le fait que j’ai été testé négatif en premier et que mon deuxième test soit revenu positif », a-t-il poursuivi. «Et généralement, lorsque vous avez un test positif, ils vous testent tout de suite, pour s’en assurer. Il n’y a pas eu de test de suivi après mon test positif. C’était un simple isolement, et vous avez été mis dans un protocole. Et c’est la partie qui m’a un peu énervé.

«Je devais trouver un moyen de rentrer de Sacramento, par moi-même. Ils ne permettaient à personne de voyager avec moi, aucune sécurité, rien… J’ai dû mettre mes enfants en isolement pour le moment… C’était juste un gros inconvénient. C’était la partie de la colère.

Dans l’ensemble, James sentait que tout était mal géré.

« Je savais que j’allais être innocenté, parce que je ne me suis jamais, jamais senti malade du tout », a-t-il conclu. «Et je sais que vous pouvez être asymptomatique. Mais, si ce que j’avais était un test COVID positif, alors que faisons-nous ? Comme de quoi parle-t-on ? Je pensais juste que c’était très mal géré.

James a initialement appelé mercredi l’ombre de toute cette épreuve. Il s’avère qu’il avait raison.

De toute évidence, il va passer à autre chose, étant donné qu’il a de plus gros poissons à fouetter et que les Lakers sont au milieu d’une rébellion à part entière contre l’entraîneur-chef Frank Vogel.

Mais ce n’est pas parce que James va pardonner comment la NBA a géré ce processus qu’il va l’oublier.

