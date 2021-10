LeBron James, après le mauvais match de Westbrook : « Je lui ai dit de rentrer chez lui et de voir une comédie »

Début de la saison régulière NBA 2021/22 avec le pied gauche pour les Lakers de Los Angeles. La franchise de Los Angeles est tombée ce matin lors de la rencontre inaugurale contre les Golden State Warriors. Malgré les bonnes performances de James Lebron et Anthony Davis, la star de la signature Russell Westbrook a eu une performance très irrégulière.

En fait, dans les déclarations d’après-match, LeBron et Davis ont tous deux assuré qu’ils avaient dû réconforter leur partenaire. James, que ha sido el mejor de los Lakers, ha dicho lo siguiente al respecto: « Le he dicho nada más terminar el partido que se vaya a casa y se vea una comedia para que ponga una sonrisa en su rostro y no sea tan duro lui-même ».

Jeu 1 sur 82 dans les livres. pic.twitter.com/w0zas5oBH7 – Los Angeles Lakers (@Lakers) 20 octobre 2021