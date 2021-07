LeBron James atteint un objectif que Michael Jordan n’a jamais atteint

in

James Lebron continue de battre des records dans sa carrière. Après l’une de ses pires saisons au niveau sportif en raison de ses blessures, “The King” a au moins atteint une étape économique qui n’a même pas été Michael Jordan réussi à atteindre. Et c’est qu’Akron’s, en partie grâce à son dernier contrat avec Space Jam, est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à atteindre un milliard de dollars de gains en ajoutant salaire et parrainages. Et il est toujours actif…