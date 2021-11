LeBron James avoue quels sont les deux meneurs de la NBA qu’il aime le plus

Oui James Lebron parler, la NBA écoute. Il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, le leader né des Lakers de Los Angeles et l’un des joueurs qui prend habituellement le fauteuil chaque fois qu’il prend un micro devant la presse.

Le roi de la ligue a avoué ce qu’il pense être les bases les plus explosives, puissantes et décisives de l’histoire de la ligue, c’est-à-dire les plus efficaces à son avis, et les noms qu’il a fournis sont Derrick Rose et Russell Westbrook. Des avis?

LeBron James dit que Russell Westbrook et Derrick Rose sont les meneurs les plus explosifs de l’histoire de la NBA : https://t.co/To5qihQHLi – NBA Central (@TheNBACentral) 3 novembre 2021