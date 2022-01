LeBron James bat plusieurs records NBA grâce à sa dernière performance avec les Lakers

James Lebron fermé 2021 de la meilleure façon possible. L’étoile de Les Lakers de Los Angeles Il a mené la victoire de son équipe contre les Portland Trail Blazers avec une performance qui est restée marquée pour l’histoire de la NBA, grâce à ses 43 points, 14 rebonds, quatre passes décisives, 5-10 en triple et zéro défaite avec 37 ans de compliments récemment.

Voici comment les statistiques de la NBA le montrent :

LeBron est le premier joueur de l’histoire de la ligue à enregistrer plus de 40 points, 10+ rebonds et 5+ triples marqués en moins de 30 minutes de jeu (il en a joué 29). De plus, il est le quatrième joueur le plus âgé de tous les temps à atteindre 40 points et 10 rebonds dans un match, derrière Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone. Enfin, James rejoint Jordan lui-même comme les deux seuls joueurs de l’histoire à marquer 40 points ou plus et zéro défaite à l’âge de 35 ans.

Un jour après son 37e anniversaire … @ KingJames s’éteint pour 43 PTS, 14 REB et 5 15h pour mener les @Lakers à la victoire – pic.twitter.com/UZO4Lw39wJ – NBA (@NBA) 1er janvier 2022