LeBron James branche la musique de Tory Lanez malgré le drame de Megan Thee Stallion

James Lebron vient de donner un énorme coup de projecteur à quelqu’un de controversé dans le monde du rap – et ce serait un Tory Lanez … qui est impliqué dans une bataille juridique avec Megan toi étalon.

LBJ s’est rendu à IG samedi pour faire ce qu’il fait souvent lorsqu’il tombe sur de nouveaux morceaux … le faire exploser dans la voiture et vibrer. Dans ce cas, il jouait le nouvel album de TL, « Alone at the Prom », et lui a donné une grande approbation … inondant Tory de compliments.

Il a sous-titré l’une de ses vidéos de Tory avec « MAN CE GARÇON FROID COMME HELL MAN !!! SEUL AU BAL EST 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 » Plus tard dans le clip, LeBron se filme, chantant apparemment les paroles de Tory.

Normalement, ce serait NBD – comme nous l’avons dit, LeBron le fait tout le temps. La différence ici… Tory est très polarisant en ce moment, mais cela ne semble pas déranger le roi.

C’est intéressant … LeBron est franc sur à peu près tout ces jours-ci, mais il a été maman sur le drame entre Tory et Meg – et maintenant, il semble avoir montré qu’il est cool avec Tory (ou à tout le moins, sa musique) malgré l’allégation portée contre lui … à savoir qu’il a tiré sur MTS dans le pied.

Le procureur de Los Angeles a chargé Tory avec un chef d’agression avec une arme à feu semi-automatique et un chef de port d’une arme à feu chargée et non enregistrée … affirmant également qu’il a causé de graves blessures corporelles en ce qui concerne Meg. Il a plaidé non coupable et a clamé son innocence.

Nous avons vu certaines personnes soutenir Tory tout au long de tout cela – et le gars continue de diffuser de la musique et même de se produire en direct … indépendamment du fait que cette chose va être jugée.