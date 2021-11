LeBron James calme les eaux même momentanément

Non pas que tout soit un havre de paix, c’est loin d’être une situation pareille, mais les Lakers ont réussi à ce qu’une simple victoire à domicile un dimanche soir, vêtus de leur classique tenue blanche, serve à faire baisser le niveau de traction. Sur divers fronts. Le principal, avec les supporters qui ont déjà dû subir plusieurs coups durs jusqu’à présent cette saison, avec une défaite face aux Kings qui n’ont pu être battus en trois prolongations. Egalement en ce qui concerne la sécurité d’emploi de son entraîneur, Frank Vogel, que toute autre bosse peut certainement prendre de l’avance. Et, dans le cas précis de l’affrontement aux Pistons, remonter quelques jours dans le temps et vérifier que l’énorme piqûre entre Isaiah Stewart et LeBron James, provoquée par une gifle du second et une réaction furieuse du premier, est une affaire de le passé. Avec tout cela, les Angelenos se sont endormis profondément après la tension que ce rendez-vous avait généré. C’était gagner ou gagner et le faire en douceur.

Même si lui marqueur fermé avec le serré 110-106, il n’y a eu à aucun moment du dernier quart-temps un point où les Lakers ont vu la possibilité de gagner menacée.

C’était plus le souvenir de Stewart pourchassant James dans le match de Detroit comme un taureau de combat après l’assaut que ce qui s’est passé la nuit dernière. Il n’y a eu aucune friction entre les deux. Fruit de l’attente, rien à voir. En effet, le triplé le plus difficile que LeBron ait inscrit, jouant avec équilibre pour attraper le ballon dans le coin et ne pas sortir de la bande, a été ponctué par le jeune centre des Pistons mais retirant sa main rapidement pour ne pas lui accorder l’addition. Pas même dans ceux qu’ils voulaient rencontrer. C’était une journée pour changer et les Lakers ont frappé le tableau d’affichage en troisième période, ce qui est généralement si mal donné qu’il les a placés dans leur journée comme le pire quart de toute la Ligue. Fermeture placide pour réduire le niveau de tension qui était proposé dans une nuit qui, après le résultat, modifie légèrement la tendance des Los Angeles à affronter une nouvelle semaine.

James a été le meilleur de la soirée avec ses 33 points. Westbrook (25) et Davis (24) l’ont soutenu avec Succès, puisque les trois dépassaient 50 % en tirs. Le trio vedette des Lakers a fait un pas en avant et avec lui, ils reviennent pour équilibrer l’équilibre du classement : 11-11.

Après la première mi-temps même, une seconde mi-temps a été atteinte, qui n’était plus égale. Dans les moments où le triple susmentionné de LeBron est arrivé, la séquence s’est produite, également avec un bon ballon suspendu à Davis ou un triple de Westbrook, dans lequel les Lakers se sont vu échapper par près de vingt points. Les efforts de Cunningham, bien sur ce tronçon, et quelques tirs isolés de Lyles et Grant ont permis de réduire un peu l’écart dans le quart décisif, mais guère plus. Le jour où ils ont récupéré un autre argent, Reaves, les locaux ont parfaitement enduré le combat ou le moment de la mort des Pistons et ont tenu jusqu’à ce que Horton-Tucker remporte définitivement la victoire avec un lancer franc dans la dernière seconde.