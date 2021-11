LeBron James condamné à une amende de 15 000 $ par la NBA pour avoir attrapé son entrejambe pendant le match des Pacers

James Lebron l’a pris à l’entrejambe vendredi … et cela lui a coûté 15 000 $.

LeBron était dans l’Indiana avec les Lakers, et après avoir fait un tir assez impressionnant, il a attrapé son entrejambe. Maintenant, il y a une histoire ici. Deux fans de l’Indiana venaient d’être éjectés pour avoir saisi leur entrejambe – vraisemblablement en train de se moquer de LeBron et cela a apparemment attiré son attention. Après avoir effectué le tir suivant, LeBron a rendu la pareille à la foule en saisissant son entrejambe.

LeBron a déclaré après le match: « Lorsque des gestes et un langage obscènes entrent en jeu, cela ne peut être toléré. Il y a une différence entre encourager votre équipe et ne pas vouloir que l’autre équipe gagne, et des choses que je ne dirais jamais à un fan et ils ne devrait pas me dire. »

Les Lakers ont gagné en prolongation 124 à 116 … néanmoins, le mois de novembre a été difficile pour l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Comme vous le savez, LeBron était suspendu il y a une semaine après avoir donné un coup de coude au centre de Detroit Isaïe Stewart. Après qu’un Stewart ensanglanté se soit attaqué à LeBron, les deux joueurs ont été exclus du match.

LeBron a également été suspendu pour un match, ce qui l’a rendu furieux. Il a appelé « taureaux*** » sur les responsables de la NBA qui l’ont mis sur le banc, affirmant que le coude n’était pas intentionnel. Il a dit qu’il avait simplement » effleuré » Stewart. BTW … le commentaire des » taureaux *** » n’a pas bien plu aux responsables de la NBA … ils lui ont donné un Attention.

LeBron a expliqué le contact avec Stewart de cette façon … « Son coude est devenu un peu haut, m’a un peu déséquilibré. Son coude a soulevé mon bras. J’ai essentiellement essayé de nager en descendant sur son bras. Quand je suis descendu sur son bras , il a perdu l’équilibre, et le côté gauche de ma main a effleuré son visage… définitivement accidentel. »

Fait intéressant, LeBron a compris pourquoi lui et Stewart ont été éjectés, en disant: « Je pensais que cela justifiait une expulsion à cause de ce qui s’est passé après cela, mais une suspension, je ne pensais pas que cela était justifié. Mais, la ligue a fait cet appel. «