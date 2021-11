LeBron James condamné à une amende pour la célébration d’un « geste obscène »

LeBron James a été condamné à une amende pour un geste qu’il a fait lors du match des Lakers de Los Angeles contre les Indiana Pacers jeudi soir. La NBA a annoncé que James avait été condamné à une amende de 15 000 $ pour un « geste obscène » et avait été mis en garde contre l’utilisation d’un langage profane. Il a fait le geste après avoir effectué un tir en fin de match en route vers une victoire des Lakers.

« L’incident s’est produit alors qu’il restait 1:17 au quatrième quart de la victoire des Lakers 124-116 en prolongation contre les Indiana Pacers mercredi à Gainbridge Fieldhouse », a déclaré le communiqué de la NBA. Cela fait suite à la suspension de James pour une altercation. avec Isaiah Stewart des Detroit Pistons le week-end dernier. James a été suspendu pour un seul match et a déclaré aux journalistes qu’il ne voulait pas frapper Stewart au visage.

« Il y a eu un box-out sur la ligne des lancers francs. Son coude est devenu un peu haut, ça m’a fait – si vous regardez, si vous regardez le film – ça m’a un peu déséquilibré, et son coude a soulevé mon bras, et je Essentiellement essayé de nager, de nager sur lui, sur son bras », a déclaré James. « Et quand j’ai basculé sur son bras, il a perdu l’équilibre et le côté gauche de ma main a effleuré son visage. Et j’ai su tout de suite. Donc, j’ai su tout de suite que j’avais attrapé une partie de sa tête. Alors, je suis allé pour s’excuser auprès de lui, et évidemment, vous avez vu ce qui s’est passé après ça. Mais définitivement accidentel. »

Stewart ne croit pas que c’était un accident. « J’ai regardé le film », a déclaré Stewart aux journalistes vendredi, selon le New York Post. « Personnellement, comme je l’ai dit, je n’avais pas l’impression que c’était un accident. Mais c’est la dernière fois que je m’en occupe. Mon objectif principal en ce moment est sur mes coéquipiers et de reprendre le basket. Je ne vais pas que cela définisse qui je suis. Je vais laisser ce pour quoi Detroit m’a rédigé définir qui je suis. »

James cherche à remettre les Lakers sur la bonne voie après avoir perdu contre les Phoenix Suns au premier tour des séries éliminatoires la saison dernière. Il a mené l’équipe à un titre NBA en 2020, qui est le quatrième championnat qu’il a remporté dans sa carrière.