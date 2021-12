LeBron James « confiant » que Stephen Curry entrera dans l’histoire demain

Après la victoire des Lakers de Los Angeles sur le Thunder d’Oklahoma City par un score de 116 – 95, James Lebron il a fait référence Stephen Curry après avoir été interrogé sur le record du plus grand nombre de triples de l’histoire que Steph est sur le point de battre et sur la chance de le faire demain :

« S’il y a un joueur de la NBA qui peut faire 16 triplés dans un match, c’est bien Steph Curry. »

« Cela vous permet de savoir à quel point c’est incroyable »

« Une assez bonne réalisation. (Le record du plus grand nombre de triples dans l’histoire) C’est un joueur de basket-ball unique dans sa vie. »

Pour clarifier, Stephen Curry a besoin de 9 triples pour être à égalité avec Ray Allen (2973) et il a besoin de 10 triples pour être en tête de liste et être n ° 1.

Un autre des records que Curry a usurpé à Ray Allen est celui du plus grand nombre de saisons menant la NBA en triples convertis. Ray Allen l’a fait en trois saisons différentes. Steph l’a déjà fait en sept ans et est sur le point d’en ajouter un de plus en 2021-2022.

Enfin, il vaut la peine de parler d’un record qu’il détient dans une solitude absolue : la moyenne de triplés par match tout au long d’une campagne. Steph est passé de 5 triples par match en trois saisons différentes (2015-2016, 2018-2019 et 2020-2021) et compte tenu du fait qu’il a une moyenne de 5,5 dans la phase régulière actuelle, il y parviendra probablement pour la quatrième temps. Le reste des joueurs NBA ? Pas une seule saison de ce genre.