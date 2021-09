LeBron James confirme qu’il est vacciné

28/09/2021 à 22:07 CEST

LeBron James a confirmé mardi qu’il était vacciné contre le coronavirus Et, bien qu’il évitait de critiquer ou de donner des conseils à ceux de la NBA qui n’ont pas encore subi la crevaison, il a souligné que sa santé personnelle et celle de son entourage proche étaient les raisons qui l’avaient poussé à prendre cette décision.

“J’étais très sceptique (sur le vaccin), mais j’ai fait mes recherches (…), il me semblait que c’était le mieux non seulement pour moi mais pour ma famille et mes amis, et c’est pourquoi j’ai décidé de faire ce”, a déclaré la star des Lakers le jour avec les médias de la franchise de Los Angeles avant le début de la pré-saison.

James a déclaré qu’en ce qui concerne la vaccination, il ne parlait que pour lui-même et a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une décision que chaque joueur doit prendre en fonction de sa situation personnelle.

“Nous parlons des corps de chacun. Ce n’est pas quelque chose de politique, de racisme, de brutalité policière ou de choses de cette nature”, a-t-il soutenu lorsqu’on lui a demandé si une figure de son importance ne devrait pas s’avancer pour encourager le reste de la ligue à obtenir vacciné.

En ce sens, James a déclaré qu’il ne se sentait pas à l’aise de dire aux autres quoi faire de leur corps et de leur famille.

La pré-saison NBA a jusqu’à présent été dominée par la controverse entourant des joueurs comme Kyrie Irving, Bradley Beal ou Andrew Wiggins, qui, pour différentes raisons, n’ont pas été vaccinés contre le coronavirus.

En raison de cette situation, ces joueurs pourraient manquer les matchs qui se jouent dans les villes – même dans ceux de leurs propres équipes – qui nécessitent la vaccination des joueurs.

Les Lakers ne seront pas confrontés à ce problème puisque Rob Pelinka, le directeur général de l’équipe, a assuré la semaine dernière que tous ses joueurs seront vaccinés au début de la saison 2021-2022.

UNE ÉQUIPE STAR ET TRÈS VÉTÉRANE

Après avoir chuté au premier tour des tours de qualification contre les Phoenix Suns par 2-4 après une année marquée par les blessures et au cours de laquelle ils n’ont pas pu défendre l’anneau obtenu dans la “bulle” d’Orlando (USA), les Lakers Ils s’attaquent à ce nouvelle saison un défi intéressant et risqué avec l’une des équipes les plus excitantes et les plus stellaires de la NBA.

Les Angelenos ont fait table rase, et n’ont gardé que leurs deux figures, LeBron James et Anthony Davis, et le jeune Talen Horton-Tucker.

L’Espagnol Marc Gasol n’a pas non plus été épargné par ce grand renouveau dans l’équipe violette et or, qui a connu un été mouvementé dans les bureaux avec l’incorporation de noms en majuscules tels que Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, DeAndre Jordan, Rajon Rondo ou Trevor Ariza.

Les doutes tournent principalement autour de l’âge et du physique de cette équipe extrêmement vétéran.

“L’âge n’est rien de plus qu’un nombre”, a-t-il noté. Anthony Davis, qui a confirmé qu’il jouera encore de nombreuses minutes en position centrale.

Carmelo AnthonyLors de ses débuts avec le maillot des Lakers, il a souligné que “le récit” de l’âge est quelque chose dont on parle beaucoup en dehors de l’équipe mais pas à l’intérieur.

De son côté, LeBron James a admis avoir ri de certaines blagues sur internet sur l’âge de ces Lakers et a rappelé qu’au-delà des conversations dans les médias et sur les réseaux, “les parties se gagnent entre les quatre lignes” de court. .

De plus, James a assumé la responsabilité de diriger cette équipe, a assuré que le leadership n’allait pas et n’allait pas mais était quelque chose qu’il pratique à tout moment, et a loué ce qu’est un joueur aussi explosif que Westbrook.

“Nous avons besoin que Russ soit Russ”, a-t-il déclaré.

Westbrook a pris le gant et s’est engagé à apporter « chaque nuit » ce qu’il fait le mieux : « L’énergie, l’effort et la vitesse ».

Les super équipes ne sont pas nouvelles dans l’histoire récente des Lakers.

Sans quitter le XXIe siècle, lors de la saison 2003-2004 la franchise Angelina réunissait Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Karl Malone et Gary Payton, tandis que lors de la saison 2012-2013 Kobe Bryant, Pau Gasol rejoignait leur chemin, Steve Nash et Dwight. Howard.

Le résultat n’a pas été celui qui était attendu : le premier a chuté en finale NBA contre les Detroit Pistons et le second s’est écrasé au premier tour des playoffs contre les San Antonio Spurs.