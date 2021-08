LeBron James contre Kevin Durant : ses affrontements directs

La saison 2021/22 compte deux références claires en championnat, les leaders des équipes a priori appelées à disputer les finales NBA : James Lebron (Los Angeles Lakers) et Kevin Durant (Filets de Brooklyn). Ils sont à la fois MVP de la ligue (LeBron 4 et KD 1) et des finales (LeBron 4 et KD 2). Ce que nous voulons analyser aujourd’hui, ce sont leurs confrontations directes, pour voir qui historiquement a gagné le plus de matchs contre l’autre.

Jacques contre Durant : Saison régulière

LeBron James : 28,0 RPG, 7,0 RPG, 7,0 APG ; 51 % / 36 % / 73 % de tir ; 59,7 % de pourcentage de tir réel. Kevin Durant : 29,0 PPG, 7,0 RPG, 4,0 APG ; 48 % / 4 Pourcentage de tir réel de 60,9 %. Jeux de saison régulière : LeBron 15 contre. KD 6

Clairement supérieur à LeBron en saison régulière. Laissant de côté ses premières années à Cleveland (dans lesquelles il ne coïncidait pas avec Durant) et sa première saison chez les Lakers (dans laquelle Durant n’a pas joué parce qu’il était blessé), LeBron a toujours été dans des équipes gagnantes qui ont réalisé un grand pourcentage de victoires. Durant, avant d’aller chez les Warriors, a eu une longue carrière à OKC avec toutes sortes de saisons.

Jacques contre Durant : Playoffs

LeBron James : 32,0 RPG, 10,0 RPG, 9,0 RPG ; 52 % / 32 % / 78 % de tir ; Pourcentage de tir réel de 60,2 %. Kevin Durant : 32,0 PPG, 8,0 RPG, 5,0 APG ; 55 % / 43 % / 91 % de tir ; 66,8 % de pourcentage de tir réel. Playoffs : LeBron 5 contre. KD 9

Ici, Kevin Durant est clairement supérieur car dans les Warriors vs. Les Cavs en finale ont été favorables à ceux de la Baie.

Jacques contre Durant : Statistiques totales

LeBron James : 30,0 PPG, 9,0 RPG, 8,0 APG ; 52 % / 34 % / 75 % de tir ; 59,9 % de pourcentage de tir réel. Kevin Durant : 30,0 PPG, 7,0 RPG, 4,0 APG ; 51 % / 42 % / 89 % de tir ; 63,3% Pourcentage de tir réel. Nombre total de matchs NBA : LeBron 20 contre. KD 15

Nous voyons que les statistiques totales sont paires. LeBron est supérieur à Durant en rebonds (par deux) et, surtout, en passes décisives, montrant qu’il est un joueur plus complet. KD est clairement supérieur dans son tir de trois, ce qui lui permet d’avoir un meilleur pourcentage global.