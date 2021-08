in

Qualité des adversaires

Michael Jordan: Les Nerdlucks avaient besoin de talent NBA rapidement, et ils l’ont trouvé chez des joueurs assez fiables. Les Nerdlucks ont utilisé le mojo de Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Shawn Bradley et Muggsy Bogues, et ont joué du vrai basket-ball intransigeant. Il est difficile de ne pas donner le style intransigeant du jeu de basket-ball des années 90.