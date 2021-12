04/12/21 à 10:29 CET

.

James Lebron, qui est revenu sur le court ce vendredi avec les Lakers de Los Angeles après son faux positif au coronavirus, a reproché à la NBA la « très mauvaise » gestion de cette situation, qui l’a fait s’isoler pendant plusieurs jours et rater le match contre les Sacramento Kings du mardi.

« Je savais qu’ils allaient me sortir du protocole du coronavirus. Je ne me suis jamais, jamais senti malade du tout. Je sais que vous pouvez être asymptomatique (…) mais je pense juste que cela a été géré de très mauvaise manière », a-t-il déclaré. a déclaré au volant de la presse après la défaite des Lakers face à leurs voisins et rivaux Los Angeles Clippers (115-119).

La star des Lakers est entrée dans le protocole du coronavirus de la NBA mardi et était faible dans le duel ce jour-là au cours duquel le violet et l’or ont vaincu les Sacramento Kings (92-117).

Très probablement alors, James raterait plusieurs matchs jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions pour rejouer, mais la NBA a autorisé son retour immédiat à la compétition jeudi après avoir certifié que son positif pour le coronavirus n’était pas tel.

La NBA a expliqué dans un communiqué que le joueur avait été testé négatif lors de deux tests effectués à 24 heures d’intervalle, mais le réseau ESPN est allé plus loin et a assuré que James avait été testé négatif dans huit tests de coronavirus différents depuis son retour à Los Angeles de Sacramento.

Dans sa première intervention devant les médias après ce qui s’est passé, James a déclaré vendredi que cet incident faussement positif l’avait fait se sentir « confus, frustré et en colère ».

Interrogé sur ce qui l’a mis en colère sur la façon dont ils ont géré ses tests, James détaillé ses critiques.

« Mon premier test était négatif puis mon deuxième test était positif. Normalement, quand vous avez un test positif, ils font un autre test pour s’en assurer. Mais il n’y a pas eu de test juste après mon positif : ils m’ont envoyé directement en isolement, » il a dit.

« C’est la partie qui m’agace », a-t-il ajouté, expliquant qu’il a dû rentrer de Sacramento sans que personne ne l’accompagne et que plus tard il a dû organiser toute sa famille et son personnel pour qu’ils ne soient pas en contact avec lui pendant plusieurs jours.

James Il a précisé que la NBA a fait « un excellent travail » pour lutter contre la pandémie, mais a estimé qu’à Sacramento et dans son cas particulier les choses ont été faites « un peu différemment » de ce que le protocole dicte.

Le chiffre des Lakers a révélé en septembre qu’il avait été vacciné contre le coronavirus.

Cet incident avec le protocole du coronavirus est une étape de plus du début de saison mouvementé que connaît « King James ».

Indépendamment de la confrontation qu’il n’a pas jouée contre les Kings, James il a raté dix autres matchs en raison de divers problèmes physiques et a été suspendu pour un match après avoir été expulsé pour avoir frappé le visage de Isaïe Stewart des pistons de Détroit.

Contre les Clippers, James Il a récolté 23 points ce soir (9 sur 23 aux tirs), 11 rebonds et 6 passes décisives.

Les Lakers n’ont pas commencé le parcours du bon pied et en ce moment ils sont septièmes de la Conférence Ouest (12-12).

Ceux en violet et or parient pour la saison 2021-2022 sur un projet risqué et très vétéran qui s’est uni dans la même équipe James Lebron, Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony.