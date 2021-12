Lebron James critique les pertes des Lakers et fait l’éloge de Ja Morant

Quelque chose de grand se prépare dans le Tennessee et une légende de la ligue semble également le percevoir, comme James Lebron. Après quoi Les Lakers de Los Angeles a subi un nouveau et douloureux revers, les empêchant d’ajouter des victoires consécutives qui redonnent espoir, la star de l’équipe n’a pas hésité à envoyer un message à ses coéquipiers, déplorant des revirements absurdes et fréquents, mais a également tenu à créditer le résultat du bon travail de Ja morant. La base de Grizzly de Memphis Il est l’une des grandes stars du présent et de l’avenir de la NBA, ce qui est évident dans les mots de James pour ESPN.

« Quand il est inspiré par le lancement, c’est un homme redoutable. C’est un joueur très athlétique et rapide, capable de marquer de toutes les positions. S’il est à son plus haut niveau, c’est impossible à faire, il vous a tout entier disposition », a déclaré un Lebron James qu’il a mis l’équipe sur le dos et est revenu pour signer une performance mémorable, égalant son maximum de 3 marqués dans un match, avec huit. Il parle très mal de l’équipe car lorsqu’il marque plus de 30 points, ce qui s’est produit en six matchs, les Lakers ont perdu cinq d’entre eux. Lebron est clair sur ce qu’il faut blâmer pour ces défaites et cela peut être interprété comme un message à Russell Westbrook, bien que lui-même n’ait pas bien géré les possessions finales.

Jeu fou de LeBron, les Lakers perdent. Ceci est un tweet programmé. 37 points

13 CER

7 AST

8 3PT (égalité en carrière) Les Lakers ont une fiche de 1-5 lors de leurs 6 derniers matchs, tous avec LeBron marquant plus de 30 points. pic.twitter.com/ZeHmZVwPHs – StatMuse (@statmuse) 30 décembre 2021

Ja Morant a signé le troisième match de sa carrière avec plus de 40 points marqués

« Nous perdons des balles idiotes dans lesquelles nous ne cherchons rien surtout, nous ne sommes pas sous pression et nous faisons simplement de mauvaises passes. Ces situations sont ce qui nous génèrent beaucoup de problèmes », a déclaré un homme qui a peut-être remis le témoin à Ja morant et se porter garant de sa formidable performance avec ces mots. Le joueur de Grizzly de Memphis Il a ajouté le troisième match de sa carrière en marquant plus de 40 points, étant celui qu’il a réalisé le plus de fois dans l’histoire de la franchise. Ceux du Tennessee continuent de grimper des positions dans le classement et regardent de vous à vous au meilleur, sans qu’il soit déraisonnable pour eux de se battre pour le ring.

Ja Morant contre les Lakers : 41 points

10 CER

6-7 3P (élevé de carrière) C’est son 3e match de 40 points, le plus important de l’histoire de la franchise Grizzlies. pic.twitter.com/GQ7O5l9rLI – StatMuse (@statmuse) 30 décembre 2021