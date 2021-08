LeBron James critiqué pour 1 grosse erreur de Russell Westbrook

Les Lakers de Los Angeles ont terminé leur échange à succès avec les Wizards de Washington la semaine dernière. En échange de Russell Westbrook et de trois futurs seconds tours, ils ont envoyé Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma et les droits de draft à Isaiah Jackson.

Les critiques sur le commerce ont été mitigées.

Certains pensent que les Lakers n’ont pas réussi à remédier à leur principale faiblesse, le tir, avec le déménagement. Ils insistent sur le fait que Westbrook ne fera qu’obstruer davantage la peinture, ce qui rendra plus difficile le fonctionnement de LeBron James et Anthony Davis.

D’autres insistent sur le fait que Westbrook enlèvera une certaine pression offensive à James et Davis, leur permettant d’être en meilleure santé et plus frais avant les séries éliminatoires l’année prochaine.

Et puis il y a le point de vue de Kendrick Perkins sur la situation – qui est dans une catégorie complètement différente de la sienne.

Inutile de dire que c’est un commerce très polarisant avant même les accusations de falsification.

Cette semaine, l’analyste de Fox Sports, Skip Bayless, a appelé James pour ce qu’il perçoit comme une erreur monumentale : la signature de l’accord qui a amené Westbrook à Los Angeles.

Selon l’estimation de Bayless, les James auraient dû pousser les Lakers à poursuivre un échange pour Buddy Hield des Sacramento Kings.

LeBron aurait préféré Russell Westbrook à Buddy Hield : « Buddy Hield est une évidence. LeBron… tu vas choisir Russell Westbrook, un désastre qui attend, le voyou de tous les temps ? pic.twitter.com/Fpu4s89GSt – INCONTESTÉ (@undisputed) 10 août 2021

“Buddy Hield est une évidence”, a-t-il déclaré. “LeBron… tu vas choisir Russell Westbrook, un désastre qui attend de se produire, le porc de balle de tous les temps ?”

Bayless pense également que les styles de jeu de James et Westbrook ne se gèlent pas.

« KD n’a pas pu le faire fonctionner après 8 ans et a dit non. Harden a essayé 1 an et a dit non. PG a essayé 2 ans et s’en est sorti. Lorsque vous mettez Russ avec LeBron – le distributeur ultime – c’est du feu et de l’eau. » – @RealSkipBayless pic.twitter.com/Je0xY1Fjm5 – INCONTESTÉ (@undisputed) 11 août 2021

“[Kevin Durant] n’a pas pu le faire fonctionner après 8 ans et a dit non. Harden a essayé 1 an et a dit non », a-t-il ajouté. “[Paul George] essayé 2 ans et je suis sorti. Lorsque vous mettez Russ avec LeBron – le distributeur ultime – c’est du feu et de l’eau. »

Il n’y a tout simplement pas de chemin vers le succès ici, insiste le diffuseur FS1.

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

“En fin de compte, même LeBron lèvera la main et dira:” C’est un désastre. C’était une erreur », a-t-il conclu.

La décision d’acquérir Westbrook a apporté un avantage immédiat : elle a permis aux Lakers de signer un autre joueur sur lequel ils n’auraient autrement pas eu de chance. Cela les aidera-t-il à remporter un championnat, cependant? Le temps nous le dira.

