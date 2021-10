Lebron James demande de la patience et nie la frustration envers les Lakers

Il est difficile de trouver l’équilibre entre la complaisance et le manque d’ambition, mais c’est quelque chose que vous devez faire Les Lakers de Los Angeles pour les prochaines semaines. La seule recette du succès consiste en deux ingrédients : le travail acharné et la patience. Le premier ne dépend que d’eux, mais dans le second, la pression médiatique peut jouer un rôle important, ce pour quoi James Lebron a voulu faire des déclarations importantes sur ESPN, affirmant ne pas tomber dans la frustration et exigeant que ses coéquipiers persévèrent dans leurs efforts avec un regard sur le long terme, même s’il faut payer le prix d’un mauvais début de saison.

« Il nous faudra un certain temps pour devenir l’équipe que nous savons être capables d’être. Je ne suis pas une personne qui se satisfait d’autre chose que l’excellence, mais je comprends que nous sommes dans un nouveau projet et que bien que nous puissions subir des déceptions « Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Je crois que rien de valable dans la vie ne se fait sans effort et sans souffrance », a déclaré Lebron. « Mon travail de leader est d’éviter d’être affecté par la frustration, je sais que nous devons rester fermes en équipe », ont fait valoir les 6 Lakers. « Nous avons eu de bonnes descentes, nous avons fait de bons jeux, mais nous savons que nous avons beaucoup à améliorer », a déclaré Westbrook.

Vogel pense qu’ils n’atteindront pas leur meilleur avant les séries éliminatoires

Beaucoup plus énergique était le technicien, Frank Vogel, qui a clairement exprimé ses attentes concernant la saison. « Je pense qu’il nous faudra peut-être toute la saison pour atteindre notre apogée en tant qu’équipe. Nous devons nous concentrer sur la qualification pour les séries éliminatoires, car une fois là-bas, je suis convaincu que cela montrera vraiment ce que nous pouvons être. En tout cas, nous le sommes. déterminé à travailler dur pour commencer le mieux possible, même si je suppose que nous aurons de mauvaises nuits dans la section initiale du cours », a déclaré le technicien de Les Lakers de Los Angeles.