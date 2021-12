LeBron James dépasse les 36 000 points en NBA en jouant le « 5 »

James Lebron est devenu hier le troisième joueur de l’histoire de la NBA après Kareem Abdul Jabbar et Karl Malone à dépasser les 36 000 points. Il l’a fait à sa 19e saison et a débuté pour la première fois en tant que centre. Il a fait le saut initial devant le pivot de Houston Rockets Christian Wood et a marqué, comme d’habitude, un vrai grand match pour mener Les Lakers de Los Angeles avant, oui, l’une des pires équipes de la ligue.

« J’étais un gamin mince et dégingandé quand j’ai grandi, mais je n’ai jamais été l’un des plus gros gars ou en position centrale. J’ai toujours joué vers l’avant, en maniant le ballon », a-t-il commenté après être sorti en tant que partant ‘5’ pour les Angelenos.

Ce n’est pas la première fois que LeBron quitte la position centrale cette saison, il était déjà clé en défendant Domantas Sabonis lors d’une victoire importante contre les Pacers avant Thanksgiving. Mais il n’y a pas joué tout le match comme hier matin. Les Lakers sont sans Anthony Davis et Dwight Howard et DeAndre Jordan ne compte pas. Ainsi, David Fizdale, l’homme en charge de l’équipe alors que Frank Vogel est en arrêt maladie à cause du protocole Covid, a décidé de le placer au ‘5’ : « LeBron’s +/- en position ‘5’ est ridicule en ce moment. tant de gars dehors pour Covid m’ont fait jouer et l’ont mis comme pivot ».

Des chiffres impressionnants

Lors de son premier match en tant que centre de départ en 1332 dans la ligue régulière, LeBron a réussi un triple-double de 32 points, 11 rebonds et 11 passes décisives : formidable.

« Je pense pouvoir dire que tout au long de ma carrière, j’ai pu jouer dans cinq positions », a déclaré James. « Ou, au moins, connaître les cinq positions. Connaître les commandes. Alors ce soir, il m’a demandé de commencer à partir de ‘5’ et j’ai essayé d’être dans beaucoup de jeux. »