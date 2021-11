LeBron James des Lakers a suspendu 1 match, Isaiah Stewart des Pistons a été suspendu de 2 matchs pour incident sur le terrain

La superstar des Los Angeles Lakers LeBron James a été suspendue pour un match, et le joueur de deuxième année des Detroit Pistons Isaiah Stewart a été suspendu pour deux matchs pour leurs rôles lors d’un incident dans un match entre les deux équipes dimanche soir.

Il s’agit de la première suspension de la carrière de James au Temple de la renommée.

Le centre des Detroit Pistons Isaiah Stewart (28 ans) est retenu après une faute lors de la seconde mi-temps d’un match de basket de la NBA contre les Lakers de Los Angeles, dimanche 21 novembre 2021, à Detroit. (Photo AP/Carlos Osorio)

La ligue a annoncé les suspensions lundi. James manquera le match des Lakers contre les Knicks de New York au Madison Square Garden, et Stewart ne jouera pas lorsque les Pistons accueilleront le Miami Heat mardi, puis se rendront à Milwaukee pour affronter les Bucks mercredi.

Les Lakers et les Pistons se retrouveront dimanche à Los Angeles.

DETROIT, MICHIGAN – 21 NOVEMBRE: Isaiah Stewart # 28 des Detroit Pistons est retenu après avoir reçu un coup au visage de LeBron James # 6 des Los Angeles Lakers au cours du troisième quart du match à Little Caesars Arena le 21 novembre 2021 à Détroit, Michigan. (Nic Antaya/.)

Selon la NBA, Stewart a été sanctionné pour » avoir intensifié une altercation sur le terrain en poursuivant de manière répétée et agressive … James d’une manière antisportive « . James, quant à lui, a été suspendu « pour avoir imprudemment frappé Stewart au visage et déclenché une altercation sur le terrain ».

James a percé Stewart à la tête avec son coude et sa main alors que les deux joueurs se battaient pour un rebond au troisième quart du match de dimanche. Stewart a commencé à saigner, est entré en colère et a dû être retenu par plusieurs coéquipiers et entraîneurs pour le garder séparé de James.

L’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James est éjecté après avoir encrassé le centre des Detroit Pistons Isaiah Stewart lors de la seconde moitié d’un match de basket de la NBA, le dimanche 21 novembre 2021, à Detroit. (Photo AP/Carlos Osorio)

James a été escorté hors du sol. Stewart a également été éjecté du match et a dû être guidé vers le tunnel de l’équipe. Le jeu a repris avec 9:18 à jouer dans le troisième, et les Pistons ont tenu une avance de 78-66 sur Los Angeles.

