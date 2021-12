LeBron James des Lakers dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA, pourrait manquer 10 jours

La superstar des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a raté le match de mardi contre les Kings de Sacramento après avoir entré les protocoles de santé et de sécurité de la ligue, a annoncé l’équipe.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James est éjecté après avoir encrassé le centre des Detroit Pistons Isaiah Stewart lors de la seconde moitié d’un match de basket de la NBA, le dimanche 21 novembre 2021, à Detroit. (Photo AP/Carlos Osorio)

James, qui pourrait manquer au moins 10 jours, reviendrait plus tôt s’il produisait deux tests COVID-19 négatifs sur une période de 24 heures. Avant le début de la saison NBA 2021-22, James a clairement indiqué qu’il avait reçu le vaccin COVID-19.

« Je sais que j’étais très (sceptique) à propos de tout ça, mais après avoir fait mes recherches et des choses de cette nature, j’ai senti que c’était mieux adapté non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis, et c’est pourquoi j’ai décidé de faites-le », a déclaré James aux journalistes en septembre.

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James, à droite, tente de dépasser le gardien des Houston Rockets Eric Gordon lors de la seconde moitié d’un match de basket de la NBA le dimanche 31 octobre 2021 à Los Angeles. (Photo AP/Mark J. Terrill)

LES APPELS À LA LIBERTÉ DES CELTIQUES DEVENIR UN CITOYEN AMÉRICAIN « INOUBLIABLE »

James a été testé positif pour COVID-19 ou a eu un résultat non concluant.

James, qui dispute sa 19e saison, a une moyenne de 25,8 points, 6,8 passes décisives, 5,2 rebonds et 1,8 interceptions par match cette année. En comptant le match de mardi contre les Kings, James aura disputé 11 des 23 matchs cette saison.

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James, à gauche, tire alors que le gardien des Houston Rockets Kevin Porter Jr. défend pendant la première moitié d’un match de basket de la NBA le dimanche 31 octobre 2021, à Los Angeles. (Photo AP/Mark J. Terrill)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Si James est absent pendant 10 jours, il ratera le match de l’équipe contre les Clippers de Los Angeles vendredi et les matchs de la semaine prochaine contre les Celtics de Boston et les Grizzlies de Memphis.