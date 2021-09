LeBron James des Lakers subit une transformation hors saison (Photos)

La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, est connue pour prendre grand soin de son corps. Cela dit, les blessures l’ont clairement entravé la saison dernière.

Fraîchement sorti d’un championnat NBA, James a raté 27 matchs au cours de la saison 2020-21 – et LA a lutté puissamment sans lui.

En partie à cause du fait que James n’était pas à 100%, et au moins en partie à cause de la mauvaise chimie (et des personnalités terribles) qui existait à la suite de son absence prolongée, les Lakers ont fini par s’incliner au début des séries éliminatoires contre le Soleils Phénix.

Cette semaine, Rob Pelinka a révélé que James avait pris sur lui de vraiment travailler sur son corps pendant l’intersaison. Les échecs de la saison dernière ont sans doute servi de motivation au moins partielle.

“Je pense que ce qui ressort, c’est juste son niveau de forme physique”, a déclaré Pelinka cette semaine. « Il a maigri. Et nous savons tous que LeBron étudie les grands, et il ajoute des choses à son jeu, et je pense qu’en entrant dans cette étape de sa carrière, il a pris la décision de revenir un peu plus mince, et je pense que cela va se traduire par son explosivité et la rapidité.

Bien que James pèse toujours 250 livres, comme l’année dernière, il a ajouté de la masse musculaire claire.

Des photos récentes de la star des Lakers montrent assez clairement les résultats :

Chose intéressante, James n’est pas le seul Laker à s’être concentré sur l’amélioration de son corps au cours de la dernière intersaison. Le grand homme Anthony Davis a fait de même, et ses résultats sont bien plus prononcés.

Cela va être une grande année pour LA. L’équipe arborera de nouveaux uniformes et beaucoup de nouveaux visages. Beaucoup les voient, ainsi que les Brooklyn Nets, comme les favoris pour remporter un championnat en 2021-22. S’ils sont capables de le faire, ou au moins de s’en approcher, alors cette saison sera considérée comme un succès. Si le contraire se produisait, cela pourrait marquer la conclusion officielle de l’ère LeBron James telle que nous la connaissons.

