LeBron James devient sérieux : “Continuez à parler comme ça de mon équipe…”

Après avoir renoncé à sa couronne 2020, remportée dans la bulle de Floride, dans une annus horribilis marquée par les blessures, les Lakers ont complètement repensé leur rotation pour chercher un autre titre. Ce serait le numéro 18 de leur histoire et les mettrait devant la NBA (cela briserait l’égalité à 17 avec les Celtics). Et ce serait bien sûr la cinquième pour LeBron James, qui entamera sa quatrième saison à LA à l’âge de 36 ans (il aura 37 ans le 30 décembre).

LeBron et Anthony Davis ont payé avec des blessures la complexité d’une saison marquée par la plus courte pause (71 jours) qu’un champion ait eu entre deux stages. Besoins de calendriers pandémiques qui veulent revenir à la normale, ou à la chose la plus proche, dans la campagne 2021-22. Celui dans lequel les Lakers veulent redevenir prétendants au titre après avoir chuté au premier tour des derniers playoffs, contre les Phoenix Suns. Pour cela, une rotation change beaucoup dans laquelle Talen Horton-Tucker a été renouvelé et Malick Monk et Kendrick Nunn arrivent. Cela chez les jeunes joueurs. Les autres sont des vétérans très illustres… mais très vétérans : Russell Westbrook (32 ans), Wayne Ellington (33), Kent Bazemore (32), Trevor Ariza (36), Dwight Howard (35) et Carmelo Anthony (37). De plus, ils sont suivis par LeBron (36) et Marc Gasol (36).

Et les critiques en ont pris acte et ont tiré la hache de guerre : les réseaux regorgent de mèmes qui se moquent des vétérans des Lakers et les analystes anticipent l’échec d’un projet qui pourrait se retrouver alourdi par les jambes avec trop de kilomètres, risque élevé de blessures et la difficulté d’intégrer un troisième mâle alpha, Westbrook, aux côtés de LeBron et Davis.

Mais LeBron ne veut pas entendre ces critiques. Ou plutôt le contraire : il veut les écouter et s’en nourrir. Et veut avant tout que si alors les choses se passent différemment tout le monde se souvient de ce qu’il dit maintenant sur les réseaux sociaux. Cela a été son message : « Continuez à parler de mon équipe, de l’âge de notre personnel, de la façon dont nous jouons, combien nous nous sommes blessés, que notre temps dans la NBA est passé, etc. etc. etc. Faites-moi juste une faveur, S’IL TE PLAÎT. Et je dis SVP. Gardez ce même récit et cette ÉNERGIE lorsque cela commence. C’est tout ce que je demande. #Merci”.

Dans ce qui sera sa dix-neuvième saison en NBA, il veut rester l’un des grands joueurs de la Ligue. La saison dernière, il faisait partie des prétendants au titre de MVP avant qu’une vilaine blessure à la cheville ne l’arrête net et ne réduise visiblement son explosivité en séries éliminatoires. Ton espoir est-ce que l’expérience et le talent pèsent plus que l’âge et que Westbrook s’inscrit dans un grand format trois avec lui et un DaviC’est aussi un cauchemar la saison dernière, avec des blessures au genou et au talon d’Achille.