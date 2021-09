LeBron James donne la clé aux Lakers pour remporter le ring

James Lebron J’étais l’un des sceptiques au début avec les vaccins contre le COVID-19. Pourtant, pensant au bien commun de sa famille et de son équipe, il a fini par mettre les deux doses : « Vous réfléchissez toujours à la manière d’être toujours disponible et de protéger et aider les autres et vous vous mettez dans les meilleures chances d’être là. pour vos coéquipiers, pour quand ils ont besoin de vous sur le terrain. »

L’étoile de Les Lakers de Los Angeles est très clair sur le seul objectif des Angelenos cette saison 2021/22 : « L’objectif final n’est évidemment autre que de remporter le championnat. Et pour que cela se produise, la santé doit être mise en premier lieu. Nous sommes ravis de pouvoir nous donner l’opportunité d’être disponibles les uns pour les autres, et c’est ce qui se passe.”

Carmelo, LeBron, Rondo, Westbrook et Howard dans les Lakers tous ensemble. Au final on leur vend de la fumée en 2011 qu’ils ont fait les retouches qui avaient raison. pic.twitter.com/96hZXCkP2b – TEMPS D’EMBRAYAGE ⏱ (@ClutchTimeArg) 28 septembre 2021

Pelinka et les vaccins

Le gérant du terrain de sport des Lakers, Rob Pelinka, a confirmé que les joueurs Angelenos restants devraient terminer la deuxième dose de leurs vaccins respectifs cette semaine. Ce fait a été confirmé par Anthony Davis:

“Si je ne me trompe pas, je pense que tous les membres de l’équipe ont été vaccinés. Je pense que l’organisation fait de son mieux pour aider le monde, la communauté avec notre grain de sable.”

Rappelons que les joueurs non vaccinés ne pourront pas jouer en Californie ou à New York et que la NBA interdira l’accès aux installations communes.