Lebron James donne un énorme coup de coude à Isaiah Stewart et un énorme combat éclate

L’avant-toit de la Lakers, James Lebron, a été expulsé du match après avoir été accusé d’une faute flagrante 2 pour avoir donné un coup de coude à l’avant de Détroit Isaïe Stewart au cours du troisième quart-temps du match de dimanche à la NBA.

Stewart a été expulsé du match pour avoir aggravé la situation, tout en courant après James Lebron sur le terrain, refusant de partir. Stewart saignait du visage après que le coude de James l’ait frappé alors qu’ils s’emmêlaient en se battant pour la position de rebond.

Russell Westbrook a reçu une faute technique pour sa participation à la scène qui a eu lieu avec 9 minutes et 18 secondes à jouer dans le troisième et le Lakers perdre 78-66.

James Lebron, à son deuxième match après avoir raté huit matchs en raison d’une tension abdominale, il a quitté le terrain de la Little Caesars Arena avec 10 points et cinq passes décisives. Stewart a poursuivi James à plusieurs reprises, ne voulant pas quitter le terrain et faisant de son mieux pour atteindre les Lakers en avant. Finalement, Steward a été enveloppé et retiré du terrain par le personnel de Detroit.

C’est sans aucun doute l’une des scènes que la NBA ne voudra jamais que ses fans voient, encore moins avec le joueur qui les représente.

Ici la vidéo :

ISAIAH STEWART VEUT LEBRON pic.twitter.com/gw6u84Pqr6 – Rob Perez (@WorldWideWob) 22 novembre 2021