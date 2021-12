LeBron James entre dans le protocole du coronavirus et sera faible chez les Lakers

01/12/2021 à 04:03 CET

. / Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles ils ont annoncé ce mardi que LeBron James est entré dans le protocole du coronavirus et ce sera faible ce soir dans le match du violet et de l’or contre les Kings de Sacramento. Pour l’instant, aucune autre information sur la situation de James n’a été publiée, bien que très probablement vous manquerez plusieurs rencontres par les règles du protocole coronavirus de la NBA.

James, qui aura 37 ans le 30 décembre, a confirmé fin septembre qu’il avait été vacciné contre le coronavirus. « J’étais très sceptique (sur le vaccin), mais j’ai fait mes recherches (…), il me semblait que c’était le mieux non seulement pour moi mais pour ma famille et mes amis, et c’est pourquoi j’ai décidé de faites-le », a-t-il déclaré lors de la journée des Lakers pour présenter la nouvelle saison. Cependant, James a évité de critiquer ou de donner des conseils à ceux de la NBA qui n’ont pas encore reçu la crevaison. « Nous parlons des corps de chacun. Ce n’est pas quelque chose de politique, de racisme, de brutalité policière ou de choses de cette nature », a-t-il soutenu lorsqu’on lui a demandé si une figure de son importance devrait s’avancer pour encourager le reste de la ligue à obtenir vacciné.

L’entrée de LeBron dans le protocole du coronavirus rejoint un début de saison plutôt mouvementé pour « King James ». James il a raté dix matchs pour divers problèmes physiques et a été suspendu pour un match hors du terrain après avoir été expulsé pour avoir frappé Isaiah Stewart des Detroit Pistons au visage.

Sur les onze matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il a obtenu 25,8 points, 5,2 rebonds et 6,8 passes décisives en moyenne par match. L’absence de James n’aide pas certains Lakers qui n’ont pas commencé le parcours du bon pied et qui sont septièmes de la Conférence Ouest (11-11). La franchise Angelina a parié pour la saison 2020-2021 sur un projet risqué et très vétéran qui a réuni LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook et Carmelo Anthony au sein d’une même équipe.