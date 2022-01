LeBron James est-il l’un des meilleurs de l’histoire des Lakers ?

Sans aucun doute, l’une des meilleures signatures de l’histoire récente de les Lakers de Los Angeles est James Lebron. L’attaquant est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport et son arrivée à Centre Staples c’est plus que justifié à partir de plusieurs prismes : dans sa première année, il a déjà apporté une bague à l’équipe, ses chiffres individuels sont excellents et son leadership de groupe plus du même.

Maintenant, la question est la suivante : LeBron James est-il également l’un des meilleurs joueurs de toute l’histoire des Lakers ? La réponse à cette question se trouve en comparant le King avec d’autres légendes de la franchise californienne.

Qui gagne?

– Wilt Chamberlain: S’il est vrai que le pivot est déjà arrivé dans une étape moins productive aux Lakers, le bon LeBron le dépasse de 6 points par match en moyenne et il a déjà les mêmes anneaux qu’un membre de l’équipe.

– Shaquille O’neal: le centre est une légende des Lakers, mais la réalité est qu’il n’a pas participé à la finale sans quelqu’un d’aussi décisif que Kobe Bryant, il est donc également en avance sur LeBron.

– Kareem Abdul JabbarRingless au cours de ses premières années dans la franchise, ses plus de 25 par match et ses deux apparitions chez les All-Star le placent également objectivement derrière le roi.

Avec Elgin Baylor, Magic Johnson et James Worthy Comme certaines des légendes insurmontables de la franchise pour ses jalons et sa contribution aux vitrines, ce qui est clair, c’est que LeBron James n’est pas le meilleur joueur de l’histoire des Lakers de Los Angeles, mais il est l’un des meilleurs.