LeBron James est-il un meilleur tireur que Harden, Beal et Trae Young ?

Parmi les analystes américains, l’idée a commencé à circuler selon laquelle James Lebron c’est un meilleur tireur que James Harden, Bradley Beal et Amenez des jeunes. Quelque chose de très frappant, mais… Quelle est la réalité là-dedans ? Si ses statistiques de la saison dernière ont servi de base à cette analyse, James est un meilleur tireur à 3 points que Beal et Young.

Cependant, on ne peut pas en dire autant de Harden. C’est lui qui rompt cette approche. Bien qu’il ait lancé moins de tirs que d’habitude lors de sa première saison avec les Brooklyn Nets, Harden a toujours une meilleure moyenne de 3 points que LeBron. La star des Los Angeles Lakers a tiré 36,5% au-delà de l’arc avec 6,3 tentatives par match, tandis que Harden a tiré 36,6% sur 7,3 tentatives, ce qui est assez égal.

LeBron James triple

Shannon Sharpe de Fox Sports 1 est l’un des analystes sportifs qui est un partisan bien connu de l’attaquant des Lakers et fait partie de ceux qui considèrent James comme le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps.

Il est l’un de ceux en charge de lancer ce débat sur la capacité de marquer des triples de ces étoiles en raison du peu de contribution que Russell Westbrook peut avoir dans cet aspect du jeu vêtu d’or et de violet. « Pour moi, je suis plus préoccupé par ce qu’on fait à l’entraînement que par les matchs de pré-saison », a déclaré LeBron sans se préoccuper de cette question puisque tout est né dans une rencontre qui n’a aucune valeur et ne sert qu’à s’échauffer.