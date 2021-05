LeBron James est le narrateur du panneau d’affichage de Drake ‘Artist of the Decade’ Tribute ⋆ .

Drake est l’un des fans de NBA les plus célèbres au monde. Il est également un fan bien connu des Raptors de Toronto, et il applaudit contre LeBron quand il le faut. Mais pour la plupart, LeBron est son 1A. Les deux rois de leurs domaines ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre. Lorsque Drake a reçu le prix «Artiste de la décennie» de Billboard, il semblait tout à fait approprié d’avoir un homme qui pourrait être considéré comme «Athlète de la décennie» racontant la vidéo officielle.

LeBron a reçu l’honneur de raconter l’hommage.

Regardez ci-dessous:

Artiste de la décennie @Drake pic.twitter.com/SfCwF8TsBq – OVO Sound (@OVOSound) 24 mai 2021

Drake a récemment assisté au match Play-In Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors.

Il a pu voir son copain frapper un gros:

LEBRON JAMES vient de frapper ça 🤯 @ TSN_Sports | @ KingJamespic.twitter.com / EVCgo9CeOn – Dime (@DimeUPROXX) 20 mai 2021

Drake devait crémer dans son pantalon.

