LeBron James et Carmelo Anthony font équipe, c’est une histoire de 18 ans

Cela a pris près de 20 ans, mais la semaine d’ouverture de l’agence libre nous a donné quelque chose que le monde du basket attendait depuis 2003. Carmelo Anthony a annoncé mardi qu’il rejoignait les Lakers de Los Angeles, faisant équipe avec LeBron James pour la première fois dans son carrière. Maintenant, deux joueurs dont la carrière a commencé de la même manière, avant d’aller dans des directions très divergentes, se lancent dans un championnat, bien que dans des rôles très différents.

Cette union n’est peut-être pas le duo imbattable et propulsé par les stars imaginé il y a 15 ans, mais elle pourrait mettre le cap parfait sur la carrière de deux joueurs qui étaient destinés à être comparés l’un à l’autre dès leur entrée en NBA.

Ça commence en 2003

Dire que le repêchage de la NBA 2003 était légendaire ne rend pas service à la façon dont il a modifié la NBA. Toujours évoquée avec révérence près de deux décennies plus tard, la classe sans précédent n’était pas nécessairement aussi vantée qu’on l’a connue.

Cela a toujours été le brouillon de LeBron James. La prochaine grande chose, comparée à Michael Jordan alors qu’il jouait encore au lycée St. Vincent St. Mary à Akron. Avant l’université, James était une perspective à ne pas manquer comme il y en a eu dans les sports modernes, et les Cleveland Cavaliers remportant le premier choix global ont ajouté à la légende du héros local, apportant enfin le succès à une franchise assiégée.

Dans tout autre repêchage, Carmelo Anthony aurait été le premier choix au classement général. N’importe quelle année sauf l’arrivée du « grand ». Contrairement à LeBron, Anthony a décidé d’aller à l’université, jouant un an à Syracuse pour Jim Boeheim et mettant le feu au Big East, avec une moyenne de 22,2 points et 10,0 rebonds en route vers un championnat national, le premier des Orangistes dans l’histoire de l’école. Le plan initial de Melo était de rester pendant 2-3 ans, mais ayant l’impression d’avoir accompli tout ce qu’il avait l’intention de faire à Syracuse, il est parti et est entré dans le repêchage de la NBA.

La classe 2003 avait maintenant un Cerberus à son sommet. LeBron James, le meilleur joueur de lycée de tous les temps. Carmelo Anthony, le meilleur joueur de tout le basket universitaire. Et Darko Milicic, la meilleure perspective internationale, entrant à un moment fortuit où d’autres grands de l’Euro comme Dirk Nowitzki et Pau Gasol dominaient la NBA, capturant l’imagination des directeurs généraux de la ligue.

C’est lors de cette soirée de repêchage en 2003 que LeBron James et Carmelo Anthony se sont rencontrés. Les deux savaient que LeBron serait n°1 au classement général, beaucoup pensaient que Carmelo serait deuxième derrière les Pistons, mais ce n’était pas le cas. Detroit a tristement sélectionné Milicic, sans doute le plus gros buste de l’histoire de la NBA, tandis que les Nuggets ont sélectionné Anthony au n ° 3.

Chris Bosh, Dwyane Wade et le reste de la classe ont ensuite créé neuf joueurs NBA All Star et remodelé la ligue pour la prochaine décennie et au-delà.

La grandeur de James et Anthony a brillé immédiatement

Cette anticipation, cette promesse que LeBron et Melo ont apportée à la NBA se sont fait sentir immédiatement. Les Cavaliers ont raté de peu les playoffs, les Nuggets ont rebondi au premier tour – mais cela n’avait pas d’importance, les stars étaient arrivées.

Il est impossible d’exagérer à quel point les capacités de James et Anthony étaient proches lors de leurs campagnes de recrues. Presque miroirs l’un de l’autre :

LeBron James : 21,9 pts, 5,5 ret, 5,9 au dessus Carmelo Anthony : 22,0 pts, 6,1 ret, 2,8 au dessus

LeBron avait un léger avantage dans les statistiques les plus évidentes, Carmelo dans les plus granulaires, tirant mieux sur le terrain et trois. Au final, LeBron a remporté la course de la recrue de l’année, devançant Melo de 508 pts à 430, avec 38 autres votes pour la première place pour James. Il était clair que les deux joueurs seraient inexorablement liés. Comparé tout au long de leur carrière. La nouvelle vague de la NBA était arrivée.

Alors que les super équipes se formaient, il était clair que ces deux stars ne pouvaient pas être ensemble

LeBron a pris sa tristement célèbre «décision» à l’été 2010, rejoignant ses collègues vedettes du repêchage de 2003 Dwyane Wade et Chris Bosh à Miami. L’union a été la première « super équipe » moderne, avec trois des plus grandes stars du sport trouvant un moyen de partager l’argent, le temps et la célébrité à South Beach.

Le mouvement a laissé Anthony comme l’homme étrange. Cette classe de 2003 avait beaucoup de bons joueurs, mais seulement quatre légendaires – et trois étaient maintenant sur le Heat. Peu importe où Anthony allait, il exigerait un argent identique à LeBron, et aucune équipe ne pourrait accueillir deux joueurs avec des compétences similaires, jouant au même poste.

À la recherche de son propre chemin, il est rapidement devenu évident qu’Anthony était également prêt à bouger. Loin du succès qu’il a eu à Denver, et vers un marché plus grand, avec plus de visibilité, et l’espoir que lui aussi pourrait former sa propre “super équipe”. En 2011, Anthony a été échangé aux Knicks de New York, rejoignant Amare Stoudamire, mais manquant notamment une troisième étoile.

Englué dans une défaite en séries éliminatoires après défaite en séries éliminatoires, il est vite devenu évident que l’arrivée d’Anthony à New York ne ressemblerait jamais à James allant à Miami, où le Heat remportait des championnats, était à la hauteur de sa facture et prenait d’assaut la NBA.

Le retour de LeBron et l’ennui de Carmelo

Après des années et des championnats loin de Cleveland, LeBron a pris la décision de revenir aux Cavaliers, apportant avec lui un accueil de héros. Tel un roi conquérant revendiquant la victoire dans un pays lointain, il était prêt à enfin revenir pour apporter à la ville le championnat qu’elle méritait.

Pendant ce temps à New York, Anthony est devenu vilipendé. Les fans ont remis en question son attitude, son éthique de travail et son approche de l’équipe – et même ses statistiques et performances incroyables n’ont pas suffi à influencer le public coriace de New York. Le rêve de la domination des Knicks s’est envolé et toute l’expérience a laissé un goût amer dans la bouche des fans.

Alors que LeBron envisageait son prochain mouvement, Anthony était perdu dans le shuffle

Une fois de plus prêt à quitter Cleveland, les rumeurs abondaient selon lesquelles LeBron James cherchait à former une autre super équipe, cette fois à Los Angeles. Les Lakers, après avoir passé des années à se préparer en effaçant leurs livres, ont signé James en 2018.

Pendant ce temps, Carmelo avait été échangé sans cérémonie au Thunder l’année précédente, ayant la pire saison de sa carrière et rebondissant aux Hawks, puis aux Rockets dans une série de mouvements signalant la décevante fin d’une carrière au Temple de la renommée.

LeBron était en train d’écrire son prochain chapitre. Le livre se terminait pour Carmelo.

Portland, une bouée de sauvetage

Les Blazers avaient un besoin urgent d’aide au banc. Le besoin était si prononcé que Portland a signé avec Anthony un contrat non garanti d’un an. Bien qu’il n’ait pas joué pendant un an, Melo était de retour – et il a brillé.

Non seulement Anthony montrait des flashs du joueur qu’il avait été autrefois, mais c’était comme si sa joie de jouer était revenue. Melo a remporté le titre de joueur de la semaine de la Conférence Ouest et a rapidement prouvé que sa carrière n’était pas terminée.

LeBron James et Anthony Davis ont remporté un championnat à Los Angeles. Les Blazers ont perdu en séries éliminatoires, et bien que personne à ce stade ne confond James et Anthony en fonction de leurs capacités, c’était joyeux de le voir reprendre son aplomb.

Ensuite, tout s’est enchaîné

Le soir du repêchage de la NBA, les Lakers ont fait tapis pour terminer leurs trois grands, échangeant pour Russell Westbrook. Les hommes d’État désormais plus âgés de la NBA cherchaient à faire une grande course dans un championnat et devaient compléter leur liste avec des vétérans bon marché et de jeunes talents.

Anthony, maintenant agent libre après une autre course de banc réussie à Portland, était le complément parfait à cette super équipe. Puis c’est arrivé.

Avec une vidéo, Melo a fait savoir à Los Angeles qu’il était arrivé. Cette fois pour jouer avec LeBron, dans l’espoir de clore sa carrière avec le championnat qui lui avait fait allusion. Deux des stars les plus brillantes de l’histoire de la NBA ont emprunté des chemins très différents pour arriver à ce moment, écrivant leurs histoires dans le processus, partagent désormais un objectif singulier. Il ne s’agit pas d’argent, ou de prouver qui est le meilleur des deux, il s’agit de gagner des titres. Nous allons maintenant voir si deux héritages du basket-ball, nés la même nuit et empruntant des chemins différents à travers l’histoire peuvent s’unir pour une seule course à Los Angeles. Quoi qu’il en soit, ça va être amusant à regarder.