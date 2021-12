LeBron James et la jeunesse éternelle

Après cinq défaites d’affilée, qui se dit bientôt, et la réaction frustrée à Noël contre les Nets (avec le barrage de critiques acharnées de Russell Westbrook), les Lakers ont au moins gagné à Houston (123-132). Cela, comme les choses sont, ce n’est pas peu. Parce que (17-18 maintenant), avec COVID faisant des trous dans la rotation, la défense transparente sans Anthony Davis (à qui il reste des semaines en raison d’une blessure au genou) et le calendrier sur le point de devenir considérablement raide, le seul objectif est d’ajouter des victoires pour que la place en séries éliminatoires ne soit pas vraiment en suspens. Aussi incroyable que cela puisse paraître (pour ceux qui ne voient pas cette équipe jouer, du moins). Cela aide que l’Ouest de cette année soit très petit et que le play-in ouvre l’épingle à la dixième place. Mais c’est la dure réalité.

Et, selon cela, cela vaut la victoire. Même si ça sent les batailles gagnées avant que la grande guerre ne soit perdue, si ça se présente même. Mais ok. Dans un jeu tout aussi mauvais, il se terminera comme il se terminera, il a une certaine valeur pour faire pencher la balance en faveur de 115-115 à quatre minutes de la fin, une autre finale sur le fil pour une équipe qui fait très peu pour sauver les mauvaises boissons, avec une défense de papier qui ne lui a pas permis de vivre tranquillement même lorsqu’il a ouvert un petit écart en début de dernier quart (92-103). Sans Davis et sans Ariza, même sans Reaves, les Lakers ont de très gros problèmes à ne pas marquer de points sur presque toutes les possessions. Egalement de quelques Rockets (10-25 maintenant) qui ont récupéré un format reconnaissable bien que Jae’Sean Tate, DJ Augustin et Garrison Matthews manquaient toujours à l’appel. Sans que personne n’en fasse trop parce que l’équipe adverse n’a pas ajouté, le match s’est terminé sur un pied d’égalité. Et là, LeBron James a été condamné.

Demain, il aura 37 ans et a, dans sa dix-neuvième saison, plus de vie en NBA qu’en dehors. Au sens propre. Mais LeBron, après ses problèmes de début de parcours (cheville, abdos…), a accéléré le rythme et semble toujours aussi bon, ou presque. Au moins dans une version similaire à la meilleure que les Lakers aient vue, celle du MVP de la finale 2020. Déjà comme centre à toutes fins, dès le saut initial, deux parcours après avoir été pur meneur de jeu et assistant maximum en NBA et, selon lui, pour la première fois à ce poste de manière officielle et soutenue dans toute sa carrière. LeBron est bon à tout et donc, avec les avantages qu’il génère de la position de cinq, au moins les Lakers ont marqué avec fluidité (et l’aide des Rockets très doux, peu cousus) et ont sauvé la nuit. Après un troisième trimestre blanc, LeBron a ajouté 14 points dans le dernier, 10 dans les 100 secondes qui ont clôturé le match, y compris un coéquipier après la passe décisive de Westbrook. Et les Lakers ont gagné. Sans frimer, mais…

LeBron (à sa moyenne de points la plus élevée depuis la saison 2009-10 : 27,4) a terminé avec 32 points, 11 rebonds et 11 passes décisives avec un tir de 11/19. Il s’agit de son troisième triple-double d’une saison au cours de laquelle Au cours des cinq derniers matchs, il a toujours dépassé les 30 points et affiche des moyennes de 34,4, 10 rebonds et 6,4 passes décisives.. Jeunesse éternelle. Plus : il a dépassé les 36 000 points dans sa carrière au Texas, le troisième qu’il a réalisé après Karl Malone (déjà proche : 36 928) et l’éternel Kareem Abdul-Jabbar (38 387). Il a été, au fil des ans, le plus jeune à atteindre tous les mille tours entre 1 000 et 36 000. Au total : 1 000, 2 000, 3 000, 4 000… tous. Et c’est le seul joueur avec plus de 36 000 points, 9 000 rebonds et 9 000 passes décisives, essentiellement parce que c’est aussi le seul avec, par exemple, 27 000 + 7 000 + 7 000. Si tout suit son cours normal, il prendra sa retraite en tant que seul avec plus de 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives. En partie parce qu’entre 35 et 37 ans, il est capable de passer du meneur au centre après avoir presque toujours été un attaquant. Depuis ces 35 ans, il compte d’ailleurs cinq triples-doubles (avec celui-ci) d’au moins 30 points. Il n’y en a que deux autres dans toute l’histoire de la Ligue.

Avec des fautes grossières (un tir sur le bord supérieur de l’échiquier, un mat raté déjà dans le dernier quart…), Westbrook a évidemment amélioré son désastreux affichage de Noël et a contribué : 24 + 12 + 10, son septième triple-double du parcours et la troisième fois que deux coéquipiers des Lakers ont atteint le TD dans le même match : Magic Johnson-Kareem, LeBron-Lonzo Ball et maintenant Lebron-Westbrook. Le meneur s’est moins trompé à la fin, a mis des choses positives dans la balance et a accompagné le spectacle final de LeBron, qui a compté de son côté avec des points de Malik Monk (25), Bradley (14) et un brillant Carmelo Anthony : 24 points, 9 rebonds et 4/8 en triples, dont celui qui a assuré la victoire.

À 116-117, le défi des Lakers a annulé le gardien de but de LeBron qui aurait donné l’avantage aux Rockets. Ensuite, Carmelo a frappé trois (116-120) et a gelé quelques Rockets qui ont joué par séquences, soutenu par le retour de Kevin Porter Jr (22 points, 9 passes) et Jalen Green (24 points, 4 passes). Neuf triples entre les deux et production plus jeune : sur les quatre du dernier premier tour du repêchage, Sengun (10 points) et Cristopher (14) ont également ajouté. Le seul qui n’avait pas de procès-verbal était Usman Garuba. Christian Wood a terminé à 22 + 6, Eric Gordon avec 13 points et les Rockets ont perdu le cinquième match de suite et le septième des huit derniers. Ils sont tombés trois fois maintenant (0-3) contre ces Lakers que presque tout le monde gagne. Ils ne sont pas si pires, mais un seul d’entre eux a LeBron James. Et, plusieurs fois, cela explique à lui seul le résultat final de jeux comme celui-ci. C’est comme ça en NBA depuis 19 ans…