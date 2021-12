LeBron James et son anniversaire : il pourrait quitter les Lakers de Los Angeles

Un de plus le 30 décembre, James Lebron est le jour de l’anniversaire. D’une part, une excellente nouvelle car nous pouvons continuer à profiter de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA et des plus influents de notre siècle. En revanche, un numéro de plus dans son passeport qui le rapproche d’une retraite inéluctable qui arrêtera le temps de tous les fans de basket.

Votre anniversaire est généralement un jour heureux, un jour de fête, et c’est probablement dans le cas particulier de LeBron James. Mais pas en entier. Et c’est l’un des anniversaires de Noël les plus tristes de leur carrière professionnelle pour le terrible moment alors ils vivent Les Lakers de Los Angeles.

Induits dans une terrible série de résultats négatifs et de mauvais sentiments, avec de nombreux doutes sur la fabrication de leur modèle, l’étude de la sortie possible d’une série de pièces telles que Russell Westbrook ou DeAndre Jordan et, surtout, avoir conscience qu’ils sont très loin des vrais candidats à la bague.

Un avenir incertain

La réalité est que même LeBron James n’est pas assuré de son avenir. L’attaquant des Lakers a un contrat jusqu’en 2023 avec les Californiens et sera agent libre cet été-là, mais si la franchise de Los Angeles continue de prendre de si mauvaises décisions, le départ du King du Staples Center pourrait survenir au début de l’été.

Avec la possibilité de jouer avec votre enfant une saison à l’horizon en plein parcours dans lequel James Bronny En partant pour l’université, l’avenir de l’excellent joueur est plus que jamais incertain à l’occasion de son trente-septième anniversaire. Où verrons-nous LeBron lorsqu’il quittera sa scène actuelle ?