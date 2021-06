Lebron James et une réflexion puissante sur la multiplication des blessures en NBA

James Lebron a explosé et n’a eu aucun doute lorsqu’il s’est agi de déverser sa frustration sur les réseaux sociaux. L’étoile de Les Lakers de Los Angeles juge inacceptable que jusqu’à 8 joueurs All Star aient raté des matchs de ces éliminatoires NBA 2021 et blâme la NBA pour cette pandémie causée par le manque de repos et le calendrier de compétition ardu préparé par la ligue. “Ils n’ont pas voulu m’écouter, je savais exactement ce qui allait se passer”, confie un Lebron qui affirme avoir toujours défendu la santé de tous ses coéquipiers et regrette d’avoir été ignoré par Adam Silver et son équipe.

Ils ne voulaient pas tous m’écouter sur le début de la saison. Je savais exactement ce qui allait se passer. Je voulais seulement protéger le bien-être des joueurs qui est finalement le PRODUIT ET L’AVANTAGE DE NOTRE JEU ! Ces blessures ne font pas que « FAIRE PARTIE DU JEU ». C’est le manque de PURE – LeBron James (@KingJames) 16 juin 2021