LeBron James évoque la possibilité de jouer avec Bronny en NBA

La star des Lakers de Los Angeles, James Lebron, soyez honnête à propos de possibilité de jouer avec James Bronny dans la NBA.

LeBron James des Lakers de Los Angeles a parlé de regarder son fils Bronny James jouer au Staples Center samedi.

Le journaliste de ClutchPoints Lakers Michael Corvo a rapporté que la star des Lakers avait ceci à dire :

« Je pense que c’était un moment de fierté pour papa : regarder mes enfants jouer au basket, ce qu’ils adorent faire. Les deux. Il vous a toujours appris à jouer dur, à vous amuser et à vous étirer avant chaque match… Soyez un bon coéquipier et jouez le jeu que vous aimez. Être là samedi soir à Staples, où se trouve ma maison… Et voir comment mon fils aîné a agi devant toute notre famille et nos amis… rien ne m’apporte plus de joie ».

Bronny a pu avoir un excellent match dans l’arène des Lakers et a rendu ses pops fiers.

Lorsqu’on a demandé à LeBron si son fils pouvait jouer en NBA avec lui (peut-être les Lakers), il a répondu ceci :

« Absolument. Mon fils essaie. On n’en parle jamais. Mais son rêve, c’est de jouer en NBA, c’est ce qu’il espère, d’être en NBA. »

Si la NBA doit s’inquiéter d’un autre LeBron James, elle est en grande difficulté. Il a sans doute été le plus grand joueur de tous les temps tout au long de sa longue carrière. Il a aidé les Lakers à remporter un titre NBA lors de sa deuxième saison à Los Angeles. LeBron cherchera à faire de même cette année, mais la tâche sera beaucoup plus difficile qu’elle n’aurait pu l’être pour lui. Les Lakers ont subi des blessures malheureuses et ils n’ont pas cliqué comme ils l’espéraient.