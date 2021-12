LeBron James exprime sa frustration sur les protocoles COVID-19 de la NBA

LeBron James a été dans et hors de la formation des Lakers cette saison pour une myriade de raisons, la plupart étant liées à des blessures.

Mais sa dernière absence a été déclenchée par un test COVID-19 positif. Lundi, la nouvelle a été annoncée que James avait été testé positif et qu’il raterait « plusieurs matchs » en raison de son test positif. La politique de la NBA exige une absence obligatoire de 10 jours de l’équipe.

Mais vendredi, James était de retour dans l’alignement. Apparemment, son test initial était un faux positif. Mais il avait déjà raté un match pour les Lakers alors qu’ils essayaient de reprendre le rythme.

Cela explique totalement pourquoi il a tweeté cela plus tôt cette semaine mercredi.

James n’était clairement pas satisfait de la façon dont tout cela était géré.

Attends, recule. C’est quoi le tweet du poisson ?



Lorsqu’il l’a tweeté pour la première fois mercredi, cela n’avait pas vraiment de sens. Nous savions seulement que James avait été testé positif à ce moment-là.

Mais, clairement, James se sentait assez bien pour revenir et en était frustré. Ce tweet visait à exprimer ces frustrations. Il l’a dit lors d’une conférence de presse d’après-match après la défaite des Lakers contre les Clippers vendredi.

https://twitter.com/SpectrumSN/status/1467024666061512707?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1467024666061512707%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10%ref3A%2roll2 2F12%2F3%2F22817127%2Flebron-james-frustré-colère-nba-health-safety-protocols-faux-positif-covid-test-lakers

« Je n’ai rien pu faire. Je suis resté assis dans la maison depuis que je suis rentré lundi soir jusqu’à ce que je sois libéré à environ 4 heures hier après-midi. Ce matin, c’était la première fois que j’avais l’opportunité de toucher un ballon de basket depuis le match de dimanche contre Detroit.

De toute évidence, il était frustré.

Il y a donc eu des tests négatifs après son premier positif lundi ?



Certains tests ont donné des résultats contradictoires après le premier résultat positif.

James a effectué des tests supplémentaires mardi et les résultats de ceux-ci sont revenus négatifs une fois et non concluants une autre fois, selon la ligue. À ce stade, il semblait que le test initial de James était un faux positif.

Mais il ne pouvait toujours pas revenir après cela. Il devait être testé négatif sur deux tests PCR consécutifs mercredi et jeudi pour pouvoir jouer vendredi, selon le protocole de la NBA.

Wow. Cela semble certainement frustrant.



Cela fait. Et James a laissé la NBA l’avoir vendredi. Il a fait savoir à tout le monde à quel point il était mécontent du processus.

«Je savais que j’allais être innocenté parce que je ne me suis jamais, jamais senti malade. Du tout. Et je sais que vous pouvez être asymptomatique, mais, je veux dire, si ce que j’avais était un test COVID positif, alors que faisons-nous ? De quoi parle-t-on? Donc, j’ai juste pensé que c’était très mal géré.

Et, regardez, la frustration est compréhensible. C’est un athlète professionnel qui veut faire son métier, évidemment. Ensuite, vous ajoutez une saison frustrante des Lakers jusqu’à présent en plus de cela. Et puis vous ajoutez à cela la perte des Clippers. Vous pouvez tout à fait comprendre qu’il se sente ainsi.

Mais la NBA a eu parfaitement raison de traiter la situation comme elle l’a fait.

Attends, pourquoi ?



Aussi frustré que soit James, il n’est pas non plus médecin. Malgré à quel point c’était frustrant, la bonne chose à faire pour la NBA était toujours de suivre le protocole.

Ils devaient être absolument sûrs que les tests de James resteraient négatifs. Et prendre deux jours supplémentaires pour le faire, c’était juste qu’ils soient en sécurité plutôt que désolés. C’était ce qui était le mieux pour tout le monde dans la situation, y compris James lui-même.

Il a raté un match. Les Lakers ont gagné ce match. Pas de mal, pas de faute. Tout va bien. Il est de retour et en sécurité et tout le monde est en bonne santé.

En fin de compte, c’est tout ce qui compte.