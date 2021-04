LeBron James fait équipe avec Looney Tunes ⋆ .

La bande-annonce Space Jam: A New Legacy a officiellement été abandonnée et LeBron James ne fait aucun prisonnier alors qu’il affronte Don Cheadle avec l’aide des Looney Tunes.

En gros, cela ressemble à une course folle.

Le prochain redémarrage du film de 1996 met en vedette la légende de la NBA, avec la bande-annonce qui démarre alors qu’il dit à son fils Dom (Cedric Joe) que son avenir est sur le terrain – et qu’il l’aidera à y arriver.

Cependant, Dom n’a pas les mêmes rêves et, alors que la conversation s’intensifie, il prend la fuite – seulement pour être capturé par le personnage de Cheadle, Al-G Rhythm.

Face à un monde de dessins animés déroutant, LeBron est accueilli par Bugs Bunny et des visages très familiers, et chargé de gagner une partie de basket-ball pour récupérer son fils.

La bande-annonce est remplie à ras bord d’oeufs de Pâques, avec des personnages de Warner Bros faisant des camées et des références au basketball à gogo.

LeBron James joue dans le redémarrage (Photo: Warner Bros. Pictures)



Il affronte Don Cheadle (Photo: Warner Bros. Pictures)

Avec LeBron déclarant qu’il assemblait une « équipe d’élite », il a vu enrôler Superman, Gandalf, King Kong et le géant de fer – mais les choses ne se passent toujours pas comme prévu.

De nombreux fans sont ravis de la bande-annonce, avec une écriture: « Space Jam: un nouvel héritage à l’air f ** king dingue COMME IL DEVRAIT. »

«Je suis un homme simple. Mettez The Iron Giant dans les choses, et vous avez mon soutien », a ajouté un autre, tandis qu’un autre a déclaré:« #SpaceJam un nouvel héritage semble si bon! J’adore l’ambiance croisée et l’animation est magnifique, j’ai hâte qu’elle sorte! »

Certains visages très familiers font leur apparition (Photo: Warner Bros. Pictures)



Les fans sont enthousiasmés (Photo: Warner Bros. Pictures)

D’autres ne peuvent s’empêcher de remarquer les similitudes avec Ready Player One, avec un autre spectateur soulignant: « Ce n’est pas SPACE JAM, c’est READY PLAYER ONE Basketball Edition », et un autre ajoutant: « Pourquoi #SpaceJam ressemble-t-il simplement à une suite pour le premier joueur prêt?

Quoi qu’il en soit, nous sommes définitivement intrigués – et les apparitions de camées à elles seules semblent être une raison de regarder. Jusqu’à présent, les fans ont repéré Pennywise, des agents de The Matrix, the Iron Giant, King Kong, the Animaniacs et Mr.Freeze de Batman & Robin.

De plus, Lola Bunny rend hommage à Dwyane Wade dans un moment particulièrement glorieux qui n’a certainement pas échappé aux fans.

Plus: NBA



Space Jam: A New Legacy est un redémarrage du classique de 1996, qui mettait en vedette Michael Jordan.

Réalisé par Malcolm D Lee, il sortira cet été – et nous ne pourrions pas être plus prêts.

Space Jam: A New Legacy devrait sortir le 23 juillet 2021.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: Millie Bobby Brown admet ne jamais voir un film Marvel ou Harry Potter: « Je veux voir des choses qui sont réelles »



PLUS: Ava DuVernay partage sa colère alors que Warner Bros étagère le film New Gods





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();