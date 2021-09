LeBron James fait pleurer Rajon Rondo lors de la journée des médias des Lakers (vidéo)

in

Rajon Rondo est connu comme l’un des principaux parasites de la NBA. Les adversaires ne peuvent pas faire grand-chose pour le secouer, mais il est très doué pour se mettre dans la tête. Tout dans la façon dont il se comporte ne fait que crier “pas dérangé”.

Cela dit, il a toujours un côté doux. Et ce côté doux a été exposé mardi lors de la journée des médias des Lakers de Los Angeles.

Lors d’une interview, Rondo a soudain éclaté en sanglots.

La cause?

Il a été informé que ses coéquipiers, LeBron James et Anthony Davis, l’avaient vraiment manqué l’année dernière lorsqu’il a quitté l’équipe pour poursuivre des opportunités avec les Atlanta Hawks et les LA Clippers.

La vidéo parle en grande partie d’elle-même :

La réaction de Rondo après avoir entendu LeBron et AD le manquer la saison dernière lmfaooooo pic.twitter.com/OHVO6ye5mx – LakeShowScoop (@LakeShowScoop) 28 septembre 2021

Les larmes mises à part, Rondo a également abordé un autre sujet intéressant mardi – son infâme bœuf avec son rival devenu coéquipier Russell Westbrook. Il sera certainement intéressant de voir comment cette dynamique se déroule.

D’une manière ou d’une autre, Rondo semble être une pièce cruciale du puzzle du championnat des Lakers en 2021-2022. Dans le scénario le plus probable, il ne sera probablement pas appelé à faire un travail sérieux avant le début des séries éliminatoires. Mais si la course au titre de 2019-2020 est une indication, lorsqu’il entendra son numéro, Rondo livrera de la manière que nous attendons de lui précisément au moment où cela compte le plus.

Rondo est resté fidèle à ce qu’il ressent pour Russell Westbrook. https://t.co/yRmp9GPFAC – Jeu 7 (@game7__) 28 septembre 2021

