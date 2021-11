LeBron James frappe Isaiah Stewart au visage et finit par être éjecté

La star des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a été expulsé dans le match que les Lakers ont remporté ce matin contre les Pistons après avoir été sanctionné par une faute flagrante de type 2 pour avoir frappé son coude au visage du joueur des Pistons Isaiah Stewart.

Le coup a laissé une large entaille sur le visage de Stewart avec du sang jaillissant qui a grandement enragé le joueur, qui a tenté à plusieurs reprises de charger James tandis que ses coéquipiers et entraîneurs tentaient en vain de le calmer. déclenchant une grande bagarre entre les joueurs et le personnel du terrain.

Isaiah Stewart essaie de se faire justice lui-même.

Le combat a commencé avec Detroit menant 78-66 avec 9:18 à jouer au troisième quart. James a claqué son coude au visage de Stewart alors qu’il luttait pour la position de rebond sur un lancer franc. Stewart a affronté James en déclenchant un tangana monumental dans lequel Stewart a dû être retenu par ses propres coéquipiers et le personnel de sécurité du tribunal alors qu’il tentait de se faire justice lui-même.

Quand tout s’est calmé, la pièce a été revue et James a été expulsé lorsque les arbitres ont compris que son coup était intentionnel et donc passible d’un délit flagrant de type 2. Stewart a reçu deux fautes techniques pour son comportement et a également été expulsé, et le meneur des Lakers Russell Westbrook a été appelé pour une faute technique. Les arbitres ont demandé à des gardes de sécurité d’escorter LeBron jusqu’aux vestiaires au cas où Stewart attendrait de le confronter à nouveau.

Anthony Davis, le coéquipier de LeBron, a déclaré qu’il s’agissait d’un acte involontaire. « Stewart a essayé d’être physique avec LeBron et LeBron a fait de même », a déclaré Davis peu de temps après la fin du match. « Tout le monde sait que LeBron n’est pas un sale type. Dès qu’il a fait ça, il a regardé en arrière » Stewart et a dit: « Oh mon Dieu, je n’ai pas essayé de le faire. » À propos de la bagarre qui a suivi le coup, il a commenté « Je ne sais pas ce que (Stewart) essayait de faire … Je n’ai jamais vu un joueur devenir comme ça, il n’était pas à sa place. œil, accidentellement, cela n’a pas fonctionné. Nous n’allions pas lui permettre de continuer à accuser notre frère comme ça. «

Au cours de ses 18 saisons en NBA, LeBron n’avait été expulsé qu’une seule fois, pour avoir protesté contre les arbitres, en 2017, lorsqu’il était membre des Cavaliers et jouait contre le Heat, son ancienne équipe.

L’entraîneur des Pistons, Dwane Casey, a déclaré que Stewart avait reçu neuf points pour réparer la blessure. Il a également ajouté qu’il ne devrait pas être sanctionné par la NBA. « Il était bouleversé », a déclaré Casey. « Il ne devrait rien affronter. Ne pas quitter le terrain est une punition suffisante. Je ne pense pas que la NBA devrait le sanctionner. »

Le match s’est terminé avec un 121-116 serré en faveur des Lakers grâce au grand travail d’Anthony Davis (30 points, 10 rebonds, 6 passes, 5 contres et 4 interceptions).

Pour ajouter plus de piquant à la matière, Les Lakers et les Pistons se retrouveront dimanche prochain à Los Angeles.