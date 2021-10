LeBron James gazouille Cam Payne des Suns depuis le banc lors de la défaite des Lakers: « Restez humble »

LeBron James a été surpris en train de gazouiller le jeune des Phoenix Suns, Cam Payne, lors de la défaite de 10 points des Los Angeles Lakers face aux champions en titre de la Conférence Ouest.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait James sur le banc en train de se reposer pendant que Payne était en train de jouer. Payne avait bafoué ses adversaires des Lakers toute la nuit – et pour cause. Phoenix a gagné jusqu’à 32 points à un moment donné, a forcé 16 revirements des Lakers et a finalement fait chuter Los Angeles à 0-2.

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James (6) dunk le ballon alors que le gardien des Phoenix Suns Cameron Payne (15), l’attaquant Abdel Nader (11), l’attaquant Cameron Johnson (23), le gardien Landry Shamet (14) et le gardien Chris Paul (3) regardent en seconde période au Staples Center le 22 octobre 2021. Les Suns ont battu les Lakers 115-105. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Quoi qu’il en soit, James criait à Payne de « rester humble ».

« Viens maintenant. Tu étais à la maison il y a un an et demi. Maintenant, tu veux sortir ? » dit Jacques.

Payne a inscrit quatre points, quatre rebonds et trois passes décisives dans la victoire.

Alors que James a terminé avec 25 points dans la défaite, ce fut une nuit difficile pour les Lakers tout autour. Le match a vu Anthony Davis et Dwight Howard se disputer tandis que Rajon Rondo s’y est engagé avec un fan sur la touche.

L’attaquant des Lakers de Los Angeles LeBron James dunks pendant la seconde moitié du match de l’équipe contre les Phoenix Suns le vendredi 22 octobre 2021, à Los Angeles. (Photo AP/Marcio José Sanchez)

Alors que Rondo n’a pas parlé de l’incident après le match, Davis et Howard ont insisté sur le fait que tout ce qui se passait entre eux était terminé.

« Quand vous vous faites donner un coup de pied, parfois ces conversations s’échauffent … Je préférerais que nos gars s’en soucient plutôt que de ne pas s’en soucier », a déclaré Vogel après le match.

Le gardien des Phoenix Suns Cameron Payne (15) contre les Denver Nuggets au Footprint Center de Phoenix. (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports)

