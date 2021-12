LeBron James, hors des courts en raison du protocole covid-19

LeBron est vacciné contre le covid-19, mais ne délivre pas de mandat 0:36

. – LeBron James a été isolé par les protocoles de santé et de sécurité Covid-19 de la NBA et, par conséquent, a raté le match de mardi contre les Sacramento Kings, a confirmé un porte-parole de l’équipe à CNN.

On ne sait pas si James avait été testé positif pour COVID-19 ou s’il avait été en contact étroit avec quelqu’un qui l’avait été.

L’entraîneur des Lakers, Frank Vogel, a déclaré que l’équipe avait organisé le transport de James pour qu’il retourne en toute sécurité à Los Angeles.

« De toute évidence, c’est une énorme perte », a déclaré Vogel mardi avant le match à Sacramento. « Il est décevant. Nous voulons juste le meilleur pour lui en ce moment. »

En septembre, James a déclaré avoir reçu le vaccin malgré son scepticisme au début.

« Chacun a son propre choix de faire ce qu’il pense être bon pour lui-même et sa famille et des choses de cette nature », a déclaré James aux journalistes fin septembre.

« Je sais que j’étais très sceptique à propos de tout cela. Mais après avoir fait mes recherches et des choses de cette nature, j’ai senti que c’était plus approprié non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille et mes amis. Alors j’ai décidé de le faire. «

On ne sait pas combien de temps James restera sur la touche. Les Lakers ont cependant surmonté son absence pour vaincre les Kings 117-92.

James n’a disputé que la moitié des 22 matchs de son équipe cette saison après avoir été écarté en raison d’une blessure à l’abdomen et avoir purgé une suspension d’un match.

La superstar a également été condamnée à une amende de 15 000 $ par la ligue après avoir fait « un geste obscène sur le terrain de jeu » lors de la victoire en prolongation jeudi contre les Indiana Pacers.

James n’est pas le seul joueur concerné par les protocoles de la NBA. La star des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, est revenue sur le terrain samedi soir après avoir été contrainte de rater neuf matchs en raison d’un résultat positif au COVID-19.