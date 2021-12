LeBron James hors des protocoles COVID-19, autorisé à revenir

LeBron James a été autorisé à revenir aux Lakers de Los Angeles après avoir raté un match en vertu des protocoles de santé et de sécurité de la NBA.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La ligue a déclaré jeudi que James n’était pas positif pour COVID-19 malgré une série de tests qui ont produit des résultats contradictoires plus tôt cette semaine. Des tests supplémentaires ont autorisé James à jouer lorsque les Lakers accueillent les Clippers de Los Angeles vendredi soir.

James a obtenu un premier test positif à partir d’un échantillon prélevé lundi. L’échantillon a été retesté deux fois, produisant un résultat positif et un résultat négatif. James a subi des tests supplémentaires mardi, mais ces tests ont donné un résultat négatif et un résultat cliniquement non concluant, selon la ligue.

James a déclaré plus tôt dans la saison qu’il était vacciné. Un test clairement positif aurait probablement éloigné James des Lakers pendant 10 jours ou plus.

James a raté 12 des 23 matchs des Lakers cette saison, dont 10 en raison de blessures. Il a également raté un match alors qu’il purgeait la première suspension de sa carrière de 19 ans dans la NBA pour une altercation avec Isaiah Stewart de Detroit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Lakers ont une fiche de 5-7 sans James et 7-4 avec lui. Ils ont débuté jeudi à la sixième place de la Conférence Ouest malgré leur alignement remanié en profondeur autour de James et Anthony Davis, ainsi que d’importants problèmes de blessures pour plusieurs habitués attendus.