LeBron James identifie le plus gros problème des Lakers en ce moment

Les Lakers de Los Angeles sont entrés dans la saison NBA 2021-22 largement considérés comme l’un des deux favoris pour remporter le championnat.

Avec 36 jeux dans les livres, LA ressemble à tout sauf à un concurrent. L’équipe a une fiche de 17-19 sur l’année et occupe le septième rang de la Conférence Ouest.

À moins d’un miracle, ce sera probablement une saison perdue.

Mercredi soir, après une nouvelle défaite embarrassante contre les Grizzlies de Memphis, la star des Lakers LeBron James a parlé aux médias de ce qu’il perçoit comme la plus grande faiblesse de son équipe.

« Il y a une différence entre les revirements imprudents et les revirements d’attaque », a déclaré James. «Nous devons réduire nos revirements imprudents, ceux qui ne sont pas forcés. On va avoir des revirements d’attaque, ce n’est pas grave. Nous avons beaucoup d’attaquants et nous le comprenons.

« Mais, les revirements imprudents, où, littéralement, vous retournez simplement le ballon et il n’y a pas de pression ou il n’y a aucune raison pour cela, ce sont eux qui nous causent des ennuis. »

LA a enregistré 18 revirements mercredi soir. En tant que groupe, ils réalisent en moyenne 15,9 revirements par match – bon pour le 28e de la NBA.

La possession finale des Lakers contre les Grizzlies résume parfaitement la saison de cette équipe jusqu’à présent :

Les Lakers n’ont pas pu tirer sur leur dernière possession pic.twitter.com/RwklAYbKPx – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 30 décembre 2021

« On aurait dit [Russell Westbrook] allait rentrer à un moment donné, puis il a reculé et j’étais déjà dans les airs », se souvient James après le match. « J’avais glissé auparavant sur mon trajet, ce qui a en quelque sorte perturbé mon rythme. »

Westbrook a joué un rôle important dans les problèmes de chiffre d’affaires de LA cette année. Pour cette raison et bien d’autres, l’équipe a travaillé dur pour l’échanger avant la date limite.

Dans l’état actuel des choses, les Lakers ont parlé à deux équipes différentes de la possibilité de retirer Westbrook de leurs mains.

James, pour ce que ça vaut, a clairement exprimé son opinion sur le fait de jouer aux côtés de Westbrook.

C’est certainement une façon de célébrer votre anniversaire.https://t.co/lNQAfTc1bm – Jeu 7 (@game7__) 30 décembre 2021

En raison de la difficulté de COVID cette saison, les Lakers ont encore la possibilité de redresser le navire. Mais des changements doivent être apportés – dès que possible.

Réussiront-ils finalement à les réaliser ? Le temps nous le dira.

En rapport: La vidéo troublante de Lamar Jackson devient virale