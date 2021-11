Lebron James impliqué dans un combat sanglant lors du match des Lakers contre les pistons

LeBron James a été expulsé dimanche après avoir ensanglanté le centre des Detroit Pistons Isaiah Stewart au troisième quart. Stewart a dû être retenu par le personnel et les coéquipiers des Pistons, se séparant pour poursuivre James à plusieurs reprises tandis que le sang coulait sur son visage.

James a été éjecté pour son rôle dans la bagarre, touché par une faute flagrante de 2, tandis que Stewart a été appelé pour une faute de balle lâche, mais a fini par s’éjecter après son explosion. Russell Westbrook a également reçu une faute technique selon CBS Sports, bien que les Lakers aient toujours tenu bon pour gagner le match.

LeBron et Isaiah Stewart s’y mettent 😳 Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 22 novembre 2021

Stewart a été indigné par la grève de James et a probablement donné à de nombreux participants des souvenirs du tristement célèbre incident Malice at the Palace de 2004 entre Ron Artest avec les Indiana Pacers et presque tout le monde à Détroit à un moment donné. Il s’agit de la pire bagarre de l’histoire de la NBA, Artest et Stephen Jackson se précipitant dans les gradins pour affronter les fans après avoir été frappés avec une tasse de boisson sur le terrain après une bagarre avec Ben Wallace.

Les annonceurs de l’AP à l’arène ont rapidement dit aux fans de rester à leur place et de ne pas s’impliquer, gardant probablement à l’esprit l’incident de 2004. Heureusement, la colère est restée sur le terrain et le jeu a pu continuer. Stewart a dû être retenu de force même après avoir quitté le terrain, les joueurs des Lakers étant avertis qu’il pouvait toujours se rendre dans le vestiaire adverse.

LeBron a été éjecté après cette faute flagrante de 2 pic.twitter.com/CLbr3h6Zrz – NBA Central (@TheNBACentral) 22 novembre 2021

Ce n’est que la deuxième expulsion de James de sa carrière. Selon CBS Sports, il a été éjecté en 2017 après avoir discuté d’un appel avec un responsable. Cette dernière expulsion pourrait également entraîner une suspension pour James, ce qui mettra les Lakers en difficulté dans une situation désavantageuse en début de saison. Cela soulève également la question de ce que nous n’avons pas vu sur le terrain pendant Space Jam: A New Beginning plus tôt cet été.

Le coup de poing, clairement un poing fermé, n’était peut-être pas entièrement intentionnel, mais le mouvement et le contact en général étaient définitivement intentionnels pour Brad Botkin de CBS Sports. C’est une suspension presque certaine pour la star des Lakers, mais la question est de savoir combien de temps cela va durer. Il ajoute qu’un incident similaire des éliminatoires de 2015 a vu JR Smith suspendu pour deux matchs après s’être connecté avec le joueur des Celtics Jae Crowder dans son visage.