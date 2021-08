LeBron James : “Je veux terminer ma carrière NBA avec les Lakers”

Les Lakers de Los Angeles Ils approchent de la saison NBA 2021/22 en étant pleinement conscients qu’ils sont l’un des deux grands favoris pour remporter le championnat (avec les Brooklyn Nets), et que ne pas le faire serait un grand échec pour la franchise violette et or.

Un échec car les Lakers ont réussi à former un redoutable Big Three après l’arrivée de Russell Westbrook via un transfert avec les Washington Wizards, qui les rejoint James Lebron et Anthony Davis en tant que star de l’équipe de Los Angeles.

Mais un échec aussi car l’équipe sait aussi que ce sont les dernières bonnes années de LeBron lui-même en NBA. Le joueur aura 37 ans le 30 décembre et ne pourra plus affronter de saisons comme la dernière, au cours de laquelle il s’est chargé de trop de minutes dans le dos et n’a pas bien fini physiquement (ce qui a entraîné une élimination au 1er tour contre Phoenix Suns).

Cependant, les Lakers de Los Angeles doivent juste avoir peur que le niveau de LeBron baisse, car ‘El Rey’ ne devrait jamais quitter la franchise de Los Angeles. Cela a été confirmé par lui-même en quelques mots pour le podcast ‘Smartless’.

Calme à Los Angeles

“Je veux terminer ma carrière en tant que joueur des Los Angeles Lakers. J’espère pouvoir continuer à jouer aussi longtemps que je le pourrai, que ce soit quatre, cinq, six, sept ans… J’aime vivre en ville, et ma famille aussi Je n’aurais jamais pensé qu’il serait possible d’être dans une franchise aussi historique où des gens comme Kareem, Kobe, Magic, Shaq et tous les autres ont joué », a déclaré LeBron.