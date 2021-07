Lebron James : “J’espère finir ma carrière aux Lakers de Los Angeles”

James Lebron a laissé des déclarations très importantes sur le SmartLess Podcast dans lesquelles il a exprimé son désir de continuer à jouer aussi longtemps que possible et de le faire dans Les Lakers de Los Angeles, une franchise dans laquelle il se sent très à l’aise. “J’aime la ville, ma famille aussi et j’espère finir ma carrière ici. Je ne sais pas combien d’années, impossible de dire si ce sera quatre, cinq, six ou sept, mais être dans une franchise historique comme celle-ci est génial”, a-t-il déclaré.